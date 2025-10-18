¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 18 de Octubre
El último adiós

"Lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida": El conmovedor homenaje a Miguel Ángel Russo

En la antesala del partido ante Belgrano de Córdoba, el Xeneize despidió al exentrenador con un sentido homenaje.

Por Redacción

Sabado, 18 de octubre de 2025 a las 18:38
Boca realizó un conmovedor homenaje a Miguel Ángel Russo, su exentrenador que falleció el pasado miércoles, en la antesala del partido ante Belgrano de Córdoba por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Luego de que minutos antes del ingreso de los jugadores se proyecte un video sobre Miguel Ángel Russo, los futbolistas de Boca hicieron su homenaje al ingresar al campo de juego.

Sobre una bandera con la cara de Russo que rezaba la frase “Amor con amor se paga”, el capitán Leandro Paredes y el hoy entrenador Claudio Úbeda acercaron una remera de Boca con el año nacimiento del director técnico fallecido y un infinito.

Esta casaca era sostenida por globos y, al soltar la camiseta Paredes y Úbeda, la remera tomó dirección hacía el cielo bajó una lluvia de aplausos y la emoción de los ´Xeneizes´.

