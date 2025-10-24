Vuelve el “crossover” más inesperado: "La Roca" vs. el preparados físico de Independiente Rivadavia

Este viernes, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, River e Independiente Rivadavia se medirán por las semifinales de la Copa Argentina, pero el duelo promete un ingrediente extra: el reencuentro entre Diego “La Roca” Moreno, seguridad del Millonario, y Ramiro Loguercio, preparador físico del Calamar mendocino.

El recuerdo vuelve al 21 de noviembre de 2024, cuando Sebastián Villa desató la polémica en Mendoza tras convertir para Independiente Rivadavia y celebrar con su característico festejo “ametralladora” frente a la hinchada de River. La acción provocó un tumulto que rápidamente escaló en violencia, y en medio del desorden, La Roca intentaba separar a los protagonistas del enfrentamiento.

Sin embargo, el PF Loguercio sorprendió a todos con un derechazo directo a la cara de Moreno, captado con claridad por las cámaras. Aunque La Roca reaccionó de inmediato, el preparador físico logró escabullirse entre el tumulto, dejando atrás un momento que se viralizó en todas las redes y portales.

La gresca no solo quedó en la anécdota: Loguercio recibió tres fechas de suspensión, mientras que Moreno fue multado con 315.000 pesos por “incorrección” al finalizar el partido. Aun así, ambos volvieron a quedar en el centro de la atención, transformándose en los protagonistas inesperados del encuentro.

Hoy, casi un año después, el destino los vuelve a cruzar en Córdoba. Si bien el foco estará en el juego y en figuras como Sebastián Villa, quienes revivirán los goles y emociones de aquel partido, nadie podrá ignorar la presencia de estos dos personajes que ya forman parte del folclore reciente del fútbol argentino.

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, y su hijo Agustín, no han ocultado su malestar con Moreno tras aquel episodio, acusándolo de “generar conflictos” en vez de prevenirlos, un episodio que ahora parece listo para cerrarse de manera más profesional y lejos de la violencia.

River e Independiente Rivadavia, mientras tanto, buscan avanzar a la final, pero el recuerdo del enfrentamiento pasado y la expectativa por este reencuentro le ponen un condimento extra a la semifinal.