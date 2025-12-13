River se convirtió en finalista de la Messi Cup Sub-16 que se disputa en Miami, luego de derrotar en semifinales al Chelsea inglés por 3 a 1.

Ahora, el equipo dirigido por Hernán Pellegrino se cruzará en el último partido del certamen a Atlético Madrid que también alcanzó el mismo objetivo por el otro lado del cuadro.

Los goles del conjunto argentino fueron obra de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral, compromiso que no contó con la presencia de Lionel Messi ya que viajó a la India para cumplir con algunos compromisos comerciales, una aventura que comenzó muy bien, pero terminó muy mal en el estadio principal de ese país.

El camino del conjunto Millonario ha sido brillante en esta aventura internacional que también contó con el representativo de Newell’s por el lado de la Argentina. River se mantiene invicato al término de los 4 partidos disputados hasta el momento porque comenzó empatando ante el Barcelona de España por 2 a 2, luego superó al Manchester City 2 a 1 y cerró su clasificación imponiéndose a Inter de Italia 5 a 1.

El torneo

El certamen es una propuesta capitaneada por el propio Messi, que se juega en el predio de Inter Miami y a la que se accedió por invitación.

Comenzó apenas terminada la participación del argentino en la MLS, título que quedó en manos de su actual club.

De carácter no oficial, sirve para que los juveniles sumen minutos de calidad, ante rivales de los más importantes en el mundo.