El mundo del espectáculo argentino despidió a Ernesto Raúl Acher Abulafia, músico, compositor y humorista, reconocido por haber integrado Les Luthiers durante 15 años y por fundar luego el grupo La Banda Elástica. Nacido en Buenos Aires el 9 de octubre de 1939, desarrolló una extensa trayectoria artística que combinó música académica, jazz y humor.

Formado en piano y clarinete, Acher exploró el jazz desde la adolescencia. Aunque se graduó como arquitecto en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1965 —institución en la que también fue docente—, su vocación artística lo llevó definitivamente al escenario.

Quince años en Les Luthiers

Ingreso y consolidación en el grupo

Acher se incorporó a Les Luthiers en abril de 1971. En un comienzo reemplazó a Marcos Mundstock en la lectura de textos y, tras su regreso, se consolidó como miembro pleno y compositor del conjunto que revolucionó el humor musical en la Argentina y la región.

Aportes artísticos

Dentro del grupo, Acher se destacó por:

Destreza instrumental: principal instrumentista de viento y pianista.

Composiciones: autor de obras como La Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras y La gallina dijo Eureka.

Personajes: interpretó figuras recordadas como Bufón Copoletto, Capitán del bergantín y Carlitos II.

Su despedida se produjo el 27 de septiembre de 1986, tras su último show con el espectáculo Humor dulce hogar, cerrando una etapa central en la historia del conjunto.

La Banda Elástica: jazz, fusión y humor

Dos años después de su salida de Les Luthiers, Acher creó La Banda Elástica, un proyecto de jazz con fusión de folclore, tango y rock, siempre atravesado por el humor.

Con esta formación estrenó cuatro espectáculos y grabó tres discos, ampliando su influencia musical y consolidando un lenguaje propio más allá del grupo que lo hizo famoso.

Trayectoria y legado cultural

La figura de Ernesto Acher queda asociada a la innovación en el humor musical, a la combinación de géneros y a una impronta autoral que marcó a varias generaciones de artistas y públicos en la Argentina.