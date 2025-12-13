Durante la tarde del viernes, Argentino de Quilmes anunció en las redes sociales que Alexis Zárate, quien venía de cumplir una pena de cinco años de prisión por abuso sexual, se había transformado en nuevo futbolista del club para afrontar la próxima temporada de la Primera B Metropolitana. Sin embargo, menos de 24 horas más tarde, dieron marcha atrás.

"Queremos informarles que el presidente, junto con la Comisión Directiva, ha decidido desistir de la contratación de Alexis Zarate", informó la institución a través de las redes sociales durante el mediodía del sábado. "Desde la dirigencia, Secretaría Técnica y Cuerpo Técnico, continuamos trabajando para formar el mejor plantel para encarar el torneo 2026", completaron.

Zárate, de inferiores en Independiente y con un paso por Temperley, había sido condenado a seis años y seis meses de cárcel, dictada en 2017 y confirmada en 2020, momento en el que quedó detenido. Su salida a los cinco años se concretó por buena conducta y tras gestiones de su defensa.

Por qué metieron preso a Alexis Zárate

Según determinó la Justicia, Zárate abusó sexualmente de Giuliana Peralta, quien en ese entonces era pareja de Martín Benítez, compañero suyo en Independiente. El episodio ocurrió en marzo de 2014 en un departamento de Wilde, donde la pareja había pasado la noche después de ir a un boliche. “Nos quedamos dormidos. Yo me despierto porque me estaban abusando y era el amigo de él”, declaró Peralta durante el proceso. Por su parte, el defensor nunca reconoció los hechos establecidos en la sentencia.

Mientras avanzaba la investigación, el lateral derecho continuó su carrera en Liepaja de Letonia en 2018. Antes de quedar detenido en 2020, trabajaba en la fábrica de pastas de su suegro mientras esperaba definiciones judiciales. El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Lomas de Zamora fue el que finalmente lo condenó y ordenó su encarcelamiento.