En lo que es la definición del primer finalista, Argentinos Juniors se lo dió vuelta y superaó a Belgrano 2 a 1 en la semifinal de la Copa Argentina y de esta manera llegó al partido decisivo de este certamen por primera vez en la historia. Su rival saldrá del ganador entre Independiente Rivadavia de Mendoza y River que se juega el viernes a las 21:10 en Córdoba.

La desventaja parcial lo soltó al Bicho de La Paternal que en el complemento desplegó todo el juego habitual que la formación que dirige Nicolás Diez suele conseguir. Hasta los 35 minutos, momento del gol de Lucas Zelarrayán, Argentinos lució impreciso, carente de ideas ofensivas, más allá de algunos arrestos individuales de Hernán López.

Precisamente, el sobrino de Diego Maradona fue el autor del gol de empate a los 13 del complemento, tras una buena jugada de Diego Porcel por la derecha. El rebote en el arquero, en su intentó por despejar el peligro, encontró la rodilla del mediocampista para poner las cosas como al principio.

Crecido en el juego colectivo, con el empate alcanzado, Argentinos fue por más. La mitad de la cancha fue ampliamente a su rival, Ricardo Zielinsky movió el banco, “Uvita” Fernández y Diego Jara la recriminaron de mala manera sus reemplazos y Gerónimo Heredia, uno de los ingresados, fue el responsable de cometer penal a los 33. Un agarrón sobre Lescano a la salida de un tiro de esquina provocó la sanción del polémico Yael Falcón Pérez.

Tomás Molina se hizo cargo y lo cambió por gol, el quinto personal en el certamen, para dar vuelta el resultado y marcar un hito en la rica historia del “Semillero del mundo”.

Belgrano se quedó sólo en esa jugada de primer tiempo que contó con la complicidad de Sergio Romero en el arco, demasiado poco como para justificar la victoria ante un rival que es mejor, aunque le costó soltarse en el Gigante de Arroyito.

23:05 final del partido

Acciones del segundo tiempo

40 Minutos del ST. Cambio en Belgrano. Ingresó Bryan Reyna por Sporle. En Argentinos, doble modificación. Ingresó Tobías Ramírez por López y Lucas Gómez por Porcel.

36 Minutos del ST. Molina ejecuta para Argentinos, gol. Eligió el palo derecho de Cardozo que fue para el otro lado.

33 Minutos del ST. Penal que sanciona Falcón Pérez a favor de Argentinos, sobre Lescano, un agarrón. En la Copa Argentina no hay VAR y el juez no dudó. Fue a la salida de un tiro de esquina.

31 Minutos del ST. El complemento es todo de Argentinos. Lo busca y presiona para llegar al segundo gol. Belgrano repliega y espera alguna contra o pelota parada para sorprender.

26 Minutos del ST. Doble cambio en Belgrano. Ingresó Lucas Passerini por Jara y Gerónimo Heredia por Compagnucci. A Jara tampoco le gustó el cambio y se lo hizo saber al entrenador.

16 Minutos del ST: Doble cambio en Belgrano. Ingresó Santiago López por Fernández y Julián Mavilla por González. Uvita Fernández le reprochó enérgicamente la decisión a su técnico Zielinsky,

13 Minutos del ST. Gol de Argentinos. López. Buena jugada de Porcel por la derecha, su remate al arco fue desviado y tomó el rebote el mediocampista del Bicho para el 1 a 1.

12 Minutos del ST. Cambio en Argentinos. Ingresó Lautaro Giaccone por Godoy,

10 Minutos del ST. López para Argentinos por la derecha, le ganó a su marca, pero se quedó sin ángulo para el remate. Remate a las manos del arquero Cardozo.

21:56 Comenzó el segundo tiempo.

Acciones del primer tiempo

42 Minutos. Amonestado Compagnucci en Belgrano.

37 Minutos. Tiro libre de Lescano para Argentinos. La pelota da en el travesaño del arco de Belgrano.

35 Minutos. Gol de Belgrano, Zelarrayán. Gran remate del 10 tomando un despeje de la defensa de Argentinos. Más allá del buen remate del enganche, la respuesta de Chiquito Romero en el arco del Bicho fue muy floja. Gana Belgrano.

30 Minutos. Primera llegada profunda a favor de Argentinos. Desborde por la derecha y centro al segundo palo. Cierre defensivo preciso para enviar la pelota al tiro de esquina,

23 Minutos. Amonestado Morales en Belgrano. Fuerte entrada contra Fattori.

21 Minutos. En la previa, el partido prometía un juego más dinámico, pero la tensión en una instancia histórica para ambos no termina de soltarlos. Se reparten la posesión de pelota y no generan jugadas de peligro sobre los arcos. Pierna fuerte en mitad de cancha.

Zielinsky y Diez, duelo de entrenadores y de estilos en la Copa Argentina.

16 Minutos. Primera aproximación a favor de Belgrano. Tiro libre-centro desde la izquierda al segundo palo. Maldonado ganó en el segundo palo y la bajo al medio. Mala salida de Chiquito Romero, pero la pelota termina cruzando el arco sin peligro de gol.

12 Minutos. Trámite lento y sin peligro sobre las áreas, todavía. Cerrado 0 a 0.

3 Minutos, acciones de estudio por parte de ambos equipos. Una multitud de hinchas cordobeses en el estadio de Rosario Central. En el Pirata es titular el neuquino Adrián Esporle.

21:11 comenzó el partido

Formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Alexis Maldonado, Leonardo Morales, Lisando López; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Francisco Morales, Adrián Sporle; Lucas Zelarrayán; Franco Jara, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinsky.

Argentinos: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Diego Porcel, Federico Fattori; Alan Lescano, Román Riquelme, Hernán López; Tomás Molina. DT. Nicolás Diez.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

La previa

Argentinos accedió a las semifinales tras superar a Central Norte (3-0), Excursionistas (3-0), Aldosivi (2-1) y Lanús (1-0). Este logro representa la tercera vez en la historia del club en semis, primera en los últimos cuatro años. En su último partido del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Nicolás Diez venció 3-1 a Newell’s y se ubicó en la tercera posición tanto en su zona como en la tabla anual. El DT volverá a contar con Sergio Romero en el arco, que debutó ante la Lepra tras ser incorporado recientemente tras la baja por lesión de Diego Rodríguez.

Por su parte, Belgrano dejó en el camino a Real Pilar, Defensores de Belgrano, Independiente y Newell’s, y viene con un envión anímico luego de la victoria por 2-1 en La Bombonera ante Boca. Una de las novedades en los conducidos por Ricardo Zielinski será el regreso del goleador Franco Jara, quien se ausentó en el último partido por precaución, pero se encuentra recuperado y volvería a la titularidad.

El ganador de este cruce disputará el título ante el vencedor del duelo entre River e Independiente Rivadavia que va el viernes por la noche.