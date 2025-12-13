Una grave denuncia sacude al ámbito del hockey en el ámbito social en las ciudades de Cutral Co, Plaza Huincul y Neuquén capital. Jugadoras de la primera categoría y sus familias, hicieron pública una estafa de la que fueron víctimas, perdiendo una importante suma de dinero destinadas a un supuesto Torneo Internacional en Río de Janeiro, Brasil.

Brenda Velázque, denunció que "la señora Gloria Manríquez, conocida en el ambiente deportivo por coordinar viajes y torneos e incluso por haberse desempeñado en áreas de deporte municipal en Neuquén, fue quien propuso el viaje a Brasil, originalmente pautado para 2024 y pospuesto hasta 2025".

Las deportistas, provenientes de diversas localidades como San Patricio de El Chañar, Villa El Manzano, Fernández Oro, Cutral Co, Plaza Huincul, Neuquén, aducen haber abonado la totalidad de los costos del viaje, que incluían pasajes aéreos y supuesto alojamiento. En total, más de 20 jugadoras y algunos acompañantes, se vieron involucradas.

“El hockey social se sostiene por nuestra cuenta, y como es costumbre, confiamos. Se ilusionó a más de 20 jugadoras con la posibilidad de representar a la provincia en otro país,” expresó Velazque una de las madres damnificadas (su hija es Julieta), cuyo testimonio revela la magnitud de la ilusión truncada. El proceso estuvo marcado por constantes cambios de fecha que, según Manríquez, se debían a problemas de organización en Brasil. Sin embargo, al intensificarse los pedidos de explicaciones, la situación se derrumbó:

“Cuando se pidieron explicaciones, esta señora desapareció. El viaje nunca se realizó, los pasajes nunca se sacaron, no existió tal torneo y esta persona se quedó con nuestro dinero.”, indicó

La gravedad de la situación se profundiza al conocerse que, incluso después de que el grupo original sospechara la estafa, las estafadas sostienen que Manríquez habría continuado operando. Se le acusa de haber prometido viajes a otras categorías, cobrándoles dinero supuestamente para tratar de devolver los fondos sustraídos al primer grupo, una maniobra que no hizo más que confirmar el hecho.

Las familias de las jugadoras han reunido todos los comprobantes de pago y decidieron hacer pública la denuncia para alertar a la comunidad deportiva. Advierten que muchos clubes de Cutral Co y Plaza Huincul han viajado anteriormente con Manríquez y deben estar al tanto de lo ocurrido.

“Jugó con la confianza y la ilusión de representar a la provincia. Una sinvergüenza,” concluyó la denunciante, confirmando que la señora Gloria Manríquez se encuentra en calidad de prófuga para el grupo de damnificados.