Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de protagonizar un blooper inesperado en vivo que rápidamente se volvió viral. Todo ocurrió mientras en el programa se debatía el vínculo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, quienes comparten pantalla en MasterChef Celebrity por Telefe. En ese contexto, la panelista lanzó una frase que nadie esperaba y que terminó confirmando el romance.

Mientras en el piso reproducían una entrevista en la que Ian Lucas hablaba con cautela sobre su relación con Evangelina Anderson, Yanina Latorre intervino convencida de tener la verdad absoluta. Sin advertir que tenía el micrófono abierto, soltó: “Obvio que están juntos, me lo confirmó Wanda”, dejando atónitos a todos los presentes en el estudio.

El impacto fue inmediato. El silencio se apoderó del panel y la propia Yanina Latorre tardó apenas unos segundos en darse cuenta de la metida de pata que había cometido en vivo. Con gestos de sorpresa y arrepentimiento, intentó minimizar la situación, aunque ya era tarde: la información había salido al aire sin filtro.

Entre risas nerviosas, Daniel Ambrosino reaccionó al momento y buscó descomprimir la tensión con humor. “No, no puede ser. Estás cansada, Yanina, es muy viernes”, lanzó el periodista, mientras el resto del equipo no salía de su asombro por lo ocurrido frente a cámaras.

Lejos de esquivar el tema, Yanina Latorre decidió hacerse cargo del error y pidió disculpas públicamente. “Perdón, Wanda, justo que nos amigamos. No me llamen, por favor”, dijo entre risas, evidenciando su incomodidad. Además, explicó que llevaba muchas horas de grabación y que el cansancio le jugó una mala pasada.

En ese mismo descargo, la conductora de SQP sumó más detalles que reforzaron la versión del romance. “Ella en el camarín me contó muchas cosas”, deslizó, dejando en claro que la información no era un simple rumor, sino una confesión privada que jamás debió salir al aire.

Incluso, Yanina Latorre reveló el consejo que le dio a Ian Lucas cuando se enteró de su vínculo con Evangelina Anderson. “Lo único que le dije fue ‘no te enamores’”, confesó, alimentando aún más el interés alrededor de la pareja surgida en MasterChef Celebrity.

Así, un micrófono abierto y una frase dicha sin pensar bastaron para destapar uno de los romances mejor guardados del reality de Telefe, confirmando una vez más que en la televisión en vivo todo puede pasar.