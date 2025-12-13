La muerte de Héctor Alterio generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y la cultura. A las pocas horas de conocerse la noticia, su familia decidió compartir cómo fueron los últimos días del actor, revelando que atravesó sus momentos finales con tranquilidad y rodeado de afectos. La información fue difundida a través de un comunicado oficial que buscó llevar calma y rendir homenaje a su legado.

El mensaje fue publicado por Pentación Espectáculos, la productora con la que el artista trabajó en su último proyecto teatral. Allí confirmaron que el fallecimiento ocurrió durante la mañana del sábado 13 de diciembre, en España, país donde residía desde hacía años y donde continuó desarrollando su carrera artística con enorme reconocimiento.

“Queridos amigos y compañeros, con profundo dolor queremos comunicaros que hoy nos ha dejado Héctor Alterio”, expresaron en el texto, que estuvo acompañado por una imagen del actor. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de despedida de colegas, figuras del medio y admiradores que destacaron su talento y su calidad humana.

En el comunicado, la familia remarcó que Héctor Alterio “se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte”. Además, subrayaron que se mantuvo activo profesionalmente hasta el final, una característica que lo acompañó durante toda su trayectoria y que reafirma su compromiso inquebrantable con el escenario.

La despedida del actor se organizó en un clima de respeto y recogimiento. Según se informó, el velatorio comenzó el sábado 13 de diciembre a las 19 horas en el Tanatorio de la M30 y se extenderá hasta el domingo 14 a las 17 horas, permitiendo que amigos, colegas y familiares puedan darle el último adiós.

Desde Pentación Espectáculos también expresaron su dolor por la pérdida de quien fue protagonista de su último espectáculo. En el mensaje destacaron el enorme aporte cultural de Héctor Alterio, tanto en Argentina como en España, donde construyó una carrera sólida y admirada por generaciones.

A lo largo de su vida, Héctor Alterio dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su despedida, serena y rodeada de reconocimiento, refleja la coherencia de una existencia dedicada al arte, al trabajo y a los vínculos más profundos.

Su legado artístico y humano continuará vivo en cada una de sus interpretaciones, que siguen emocionando y marcando a quienes crecieron viéndolo brillar sobre los escenarios y la pantalla.