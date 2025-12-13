En el marco de la primera etapa de la 10ª y última fecha del Rally Neuquino que se disputa en la ciudad de Cutral Co, el auto de Guillermo Fantini protagonizó un vuelvo espectacular mientras cumplía con el tramo de aceleración dentro del “Zanjón”.

A toda velocidad se ve al VW Gol Trend de la Clase A6 pasar ante la presencia del público que primero grita ante el salto que se produce en plena recta, pero que se preocupa al ver como el mismo se pone de trompa contra el suelo y termina dando vueltas sobre su propio eje.

Afortunadamente no hubo otros protagonistas involucrados y la jaula anti vuelcos, entre otras medidas de seguridad, permitieron que tanto el piloto como su navegante, Manuel De Elías, salieran por sus propios medios, debiendo lamentar sólo daños materiales.

Más allá de algunos minutos de interrupción, la etapa y la fecha Coronación pudo continuar sin mayores inconvenientes. En la Clase A6 ya se conoce al nombre del campeón, Daniel Llanos, quien repitió la conquista del 2024.

Con 106 autos inscriptos, la última del año contó con el retorno de varios nombres que no pudieron afrontar la totalidad de la temporada, pero se sumaron al cierre que el viernes por la noche vivió su largada simbólica en el centro de la ciudad petrolera.