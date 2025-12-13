El reconocido actor Héctor Alterio, una de las figuras centrales del teatro, el cine y la televisión argentina, será despedido en la ciudad de Madrid, España, tras su fallecimiento a los 96 años.

Según informó su familia en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el velatorio se realizará en el Tanatorio de la M30, ubicado en Calle Salvador de Madariaga 11, uno de los principales centros funerarios de la capital española.

Horarios del velatorio

Cuándo comienza y cuándo finaliza

La ceremonia de despedida comenzará este sábado 13 de diciembre a las 19 y se extenderá hasta el domingo 14 de diciembre a las 17, de acuerdo con lo informado por el entorno íntimo del artista.

El velatorio se desarrollará en forma privada, respetando la voluntad de la familia del actor, que residió en Madrid durante más de 20 años, ciudad que se convirtió en su hogar hasta sus últimos días.

El comunicado y las reacciones tras la muerte del actor

La noticia del fallecimiento fue confirmada por la productora de su último espectáculo, que destacó su trayectoria y su impacto cultural en ambos países.

Desde la entidad lo definieron como una “figura notablemente destacada en el ámbito cultural tanto de Argentina como de España”, subrayando su aporte sostenido a la escena teatral y audiovisual.

El mensaje de Jesús Cimarro

Jesús Cimarro, productor de Una pequeña historia y colaborador cercano de Alterio, expresó:

“Se va, nos deja uno de nuestros grandes intérpretes de la escena española y argentina. Tuve el honor de ser su productor en numerosas producciones. Buen viaje, querido Héctor”.

Una trayectoria con proyección internacional

Héctor Alterio desarrolló una extensa carrera en Argentina y España, con participaciones destacadas en cine, teatro y televisión. Su obra trascendió fronteras y generaciones, consolidándolo como un referente cultural del ámbito hispano.