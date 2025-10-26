Con Franco Colapinto peleándola en el fondo, se corre el Gran Premio de México

Se corre desde las 17hs la fecha 20 del calendario anual de la Fórmula 1, luego de los entrenamientos y la clasificación, llega el Gran Premio de México a disputarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

EL circuito cuenta con un total de 4,304 kilómetros, 16 curvas, y emplazado a 2.200 metros de altura, dato no menor considerando la aerodinámica de los coches. Serán 71 vueltas atractivas donde el plato fuerte estará en la pelea por el título.

Lando Norris largará desde la primera posición marcando un registro de 1:15.586. AL piloto de McLaren lo perseguirán Las Ferraris de Charles Leclerc en el segundo lugar y Lewis Hamilton desde el tercero. Max Verstappen, ganador de las últimas fechas, partirá en el quinto lugar, mientras que Piastri, líder del campeonato, saldrá octavo.

Para el argentino Franco Colapinto, quien tuvo una Qualy para el olvido, saldrá en el puesto 20°. En el 18 será la largada de su compañero Piere Gasly.

Luego de un noveno puesto en la primera práctica, el piloto de Alpine quedó 18° en el segundo y 19° en el tercero. En la clasificación tuvo un pequeño fallo en la Curva 3, que lo dejó en el fondo de la parrilla.

Si bien el panorama para esta carrera es poco alentador, el argentino tiene como misión el sumar puntos en las fechas restantes, y terminar de confirmar su continuidad para el 2026.