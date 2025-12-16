El principal partido de oposición en Colombia, Centro Democrático, eligió como candidata para suceder al izquierdista Gustavo Petro en 2026, a una senadora afín a Donald Trump que secunda su presión contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro. La congresista Paloma Valencia será la carta del partido Centro Democrático, dirigido por el influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), en la carrera presidencial que transcurre en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela.

Cuando Trump ordenó esos ejercicio antinarco en septiembre, la abogada y filósofa de 47 años aseguró en sus redes sociales que "la caída de Maduro" debía ser el "primer paso para que Latinoamérica sea libre".

Valencia defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales. El lunes en un discurso moderado con partidarios en Bogotá promovió el "puño de acero" contra la delincuencia y el narcotráfico en el principal productor de cocaína del mundo.

La candidata dijo recientemente que si es elegida como la primera presidenta de Colombia trabajaría con los líderes opositores venezolanos Edmundo González y la Nobel de Paz María Corina Machado.

Los comicios colombianos de primera vuelta serán el 31 de mayo. El partido de Petro eligió como candidato al también senador Iván Cepeda, un viejo enemigo de Uribe. Sin mencionar a Cepeda, Uribe dijo en una videollamada proyectada durante el evento que Valencia enfrentará a quien "representa" "el lado opuesto de la democracia".

El exmandatario de 73 años encara las elecciones revitalizado, luego de que un tribunal revocó en octubre una condena de 12 años de prisión domiciliaria en su contra por soborno a paralimitares y fraude procesal. Valencia es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) y se describió como "la más leal" de "los soldados" de Uribe.

Hasta el momento no es claro si Valencia hará una alianza con otro opositor a Petro mejor ubicado en las encuestas. De momento Cepeda parte como favorito en los sondeos.

Fuentes: afp, El Colombiano, Semana