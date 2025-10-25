Cumplida la clasificación de la 20ª fecha de la Fórmula 1 que lidero el británico Lando Norris con McLaren, Franco Colapinto hizo su análisis habitual ante la prensa repitiendo las complicaciones del Alpine y anunciando un domingo muy difícil desde la última posición de la grilla.

Lando Norris y una nueva pole con McLaren, ahora en México.

Al borde del tiempo para ir por su última vuelta rápida, el argentino salió a buscar un mejor tiempo para escalar en la grilla. Sin embargo, un yerro en la curva 3 tiró todo por la borda y no le quedó más remedio que quedarse con el último lugar de partida para la final del domingo a las 17.

“Le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron, no teníamos dirección, no tenía grip en un auto muy desconectado. Siempre tenemos que andar buscando esa milésima y no sale”, resumió el número 43.

De cara a la gran final, Colapinto reconoció que un par de puestos podría haber mejorado, pero pasar a la Q2 era imposible. “Hay que trabajar para mañana, pero también va a ser muy difícil”.

Colapinto ingresando al box de Alpine en México.

Aunque de poco consuelo sirve, su compañero Pierre Gasly tampoco pudo hacer nada muy diferente, terminó 18° y tampoco está conforme con el andar de la escudería en el tramo final del año.

Imaginar puntos para los Alpine parece un sueño, pero carreras son carreras y habrá que esperar lo que suceda en pista. Por las características del trazado, los especialistas esperan una primera curva clave en la partida y la pelea por los puntos grandes, en la lucha por el campeonato, se robará todas las miradas.

Ferreri mejorado

Más allá de la pole de Norris, las Ferrari vienen demostrando un andar sólido en el Distrito Federal. Charles Leclerc estuvo todo el fin de semana entre los dos mejores y como escolta del McLaren partirá.

Detrás su suyo, Lewis Hamilton sabe que está ante la gran chance de volver a los primeros planos, pro primera vez desde que sacudió el mercado y dejó Mercedes Benz para emigrar al equipo italiano.

Todos los espectadores desean un desarrollo más entretenido que lo visto en la fecha pasada en Austin, Estados Unidos, donde la solidez de Max Verstappen no dio chances de nada.

Preocupante momento de Óscar Piastri, líder del campeonato, que acelerará desde el octavo lugar arriba de un McLaren que va perdiendo consistencia con el paso de las fechas en el tramo más caliente del campeonato.