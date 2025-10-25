Último largará Franco Colapinto el Gran Premio de México, válido por la 20ª fecha de la Fórmula 1 después de una clasificación mala, marcada por su error personal en la curva 3, cuando se pasó en el doblaje del último intento por una vuelta rápida y sólo se limitó a ver desde boxes la espectacular pole que terminó de construir Lando Norris (McLaren) que pone el campeonato al rojo vivo.

La realidad de los Alpine no es muy diferente ya que Pierre Gasly terminó 18°, pero el sudamericano quedó marcado por ese yerro a toda velocidad que lo dejó en el fondo de la grilla.

Desde allí deberá buscar construir un mejor fin de semana el domingo desde las 17, cuando se ponga en marcha la final a 71 vueltas en el Distrito Federal.

Más allá del 9° puesto en la primera salida del viernes, con todos los rookies, la previa mexicana no ha entregado mejores sensaciones para el nacido en pilar que la tiene difícil como para ilusionarse con sumar los primeros puntos en la temporada.

Con neumáticos nuevos y blandos, lo único positivo para él es que apenas le ha dado tres vueltas al circuito con ese juego. El golpe en los pianos motivará el trabajo del equipo para recuperar por completo el chasis y llegar al momento de la largada en plenitud.

"La Q2 era imposible, creo que 16 ó 17 podríamos haber quedado, pero es muy difícil. Hay que trabajar para mañana, pero también va a ser muy difícil", Franco Colapinto después de la clasificación en México.

Arde el campeonato

Norris, compañero del líder del campeonato Óscar Piastri, voló sobre el final de la clasificación y se quedó con la pole escoltado por las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Con un tiempo de 1 minuto 15 segundos y 586/1000, el británico se convirtió en el piloto de referencia para el fin de semana. Max Verstappen (Red Bull) que viene de ganar en Austin fue el quinto, pero lo que llama la atención es el momento del otro McLaren, el de Piastri, que se ubicó 8° y ya pone en riesgo su lugar de privilegio en la sumatoria de puntos.