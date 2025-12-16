El Gobierno de Río Negro resolvió que los días miércoles 24 y 31 de diciembre serán feriados en toda la administración pública provincial, en el contexto de las celebraciones de Fin de Año. La disposición busca facilitar la organización familiar y garantizar el descanso de los trabajadores estatales en jornadas tradicionalmente destinadas a preparativos y encuentros familiares.

La resolución establece que durante ambas fechas se suspenderán las actividades en organismos provinciales, con excepción de los servicios esenciales que deben asegurar guardias mínimas, como salud, seguridad y emergencias. De este modo, hospitales, comisarías y áreas de respuesta inmediata mantendrán su funcionamiento para garantizar la atención de la población.

El alcance del asueto incluye a todas las dependencias de la administración central y descentralizada, entes autárquicos y organismos provinciales. Además, se invitó a los municipios y a los poderes Legislativo y Judicial a adherir a la medida, con el objetivo de unificar criterios en toda la provincia.

Desde el Ejecutivo se recordó que este tipo de disposiciones son habituales en esta época del año y también se replican en otras provincias y organismos nacionales. La finalidad es favorecer la organización de las celebraciones familiares, reducir la circulación en oficinas públicas y permitir que los trabajadores puedan disponer de mayor tiempo para compartir con sus seres queridos.