Después de un fin de semana cargado de celebraciones, Paula Chaves sorprendió al contar una experiencia personal que nadie esperaba. En pleno aire de Tapados de laburo, la conductora reveló que una consulta médica de rutina terminó con un dato inesperado sobre su cuerpo, un descubrimiento que la tomó completamente desprevenida y que generó un momento de desconcierto absoluto en el estudio.

Todo ocurrió mientras el equipo charlaba distendidamente sobre temas de salud. Sin previo aviso, Paula Chaves interrumpió la conversación con una confesión que descolocó a todos. “¡No saben lo que descubrí! Me fui a hacer un estudio y la chica me dice: ‘¿Cuándo te sacaste las costillas?’. Y yo le respondí: ‘¿Qué?’”, relató, todavía incrédula por la situación que había vivido minutos antes.

Lejos de tratarse de un comentario aislado, la profesional insistió y dejó a la conductora aún más confundida. “No sabía qué contestarle. Entonces me dice: ‘Tenés dos costillas menos que todo el mundo’”, continuó la modelo y conductora, reconstruyendo el diálogo que encendió inmediatamente todas sus alarmas internas.

En ese instante, la sorpresa dio paso al miedo. La propia conductora admitió que su cabeza empezó a disparar escenarios extremos. “Ahí me empecé a asustar. Enseguida pensé una catástrofe”, confesó, y explicó que incluso se preocupó por cómo podía ser interpretada la situación: “Mi cabeza decía: ‘Le tengo que explicar que no me saqué dos costillas como Thalía para tener más cintura, porque va a pensar que soy una hueca’”.

Mientras el equipo intentaba distender el clima con bromas, Paula Chaves reconoció que la inquietud era real. “Y, por otro lado, pensaba: ‘¿Será grave tener dos costillas menos?’”, recordó, dejando en claro que, más allá del humor que se generó en el estudio, el impacto emocional fue inmediato.

Con el correr de la charla, la conductora pudo llevar tranquilidad a quienes la escuchaban. “Tengo dos costillas menos. Me asusté y ella me dijo que me quedara tranquila, que no es grave”, explicó, transmitiendo el mensaje que recibió por parte de la profesional médica tras el estudio.

Sin embargo, el cierre dejó expuesta una sensación compartida por muchos. “Pero, ¿cómo me vengo a enterar a los 41 años de que tengo dos costillas menos que el resto de los mortales?”, se preguntó Paula Chaves, todavía sorprendida por haberse enterado tan tarde de una particularidad física que siempre estuvo ahí y que recién ahora salió a la luz.