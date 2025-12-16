El gobernador de Chubut, Ignacio Torres elevó en las últimas horas a la Legislatura el proyecto del Presupuesto 2026, que contempla una erogación total de $3,3 billones. La iniciativa se tratará en la sesión ordinaria pactada para el jueves 18 de diciembre. Cuánto dinero se destinará a las principales áreas del Estado.



La planta del Estado contempla 42.956 cargos y 207.761 horas cátedra. En cuanto a la asignación del gasto, las principales partidas se concentran en Servicios Sociales, con $1,62 billones; Administración Gubernamental, con $950.000 millones; Servicios Económicos, con $412.000 millones; Seguridad, con $294.000 millones; y Deuda Pública, con $116.000 millones.



Además, la estructura financiera estima un endeudamiento superior a los $532.000 millones para cubrir el resultado financiero, junto con amortizaciones de deuda por $334.000 millones.



El Poder Judicial de la Provincia recibirá $268.918.972.327, mientras que el Poder Legislativo contará con $55.089.166.278. En la composición del gasto total, los gastos en personal consumen el 52,70%, seguidos por las transferencias a municipios con un 15,66% y los servicios de la deuda con un 11,95%.



Para financiar las erogaciones de endeudamiento, el proyecto estima un cálculo de recursos por $3.188.808.972.445. La mayor parte de estos recursos, un 70,71%, proviene de Rentas Generales, mientras que un 23,51% corresponde a Fuentes Afectadas y un 5,78% al Uso del Crédito.



Respecto a los recursos de libre disponibilidad, la coparticipación federal aporta el 26,65%; las regalías, el 18,45%; y los recursos provinciales, el 27,81%. El endeudamiento público contribuye con el 12,16% y otros conceptos con el 14,92%. Este entramado financiero busca equilibrar las cuentas provinciales y proyectar estabilidad en el mediano plazo, a pesar de los desafíos económicos actuales.



El paquete legislativo que envió Torres al recinto completa con el Código Fiscal, la Ley de Obligaciones Tributarias, la designación del Banco del Chubut como agente financiero y convenios específicos con municipios.