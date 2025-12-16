El operativo de limpieza urbana anual 2025 está llegando a su fin. En su última etapa, la Subsecretaría de Limpieza Urbana continúa trabajando a toda máquina para cumplir con el cronograma establecido, de cara a la finalización de las actividades el próximo 23 de diciembre. Cristian Haspert, Subsecretario de Limpieza Urbana, brindó detalles sobre los operativos que se están llevando adelante en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los principales desafíos de esta última fase es la limpieza de sectores con alta densidad poblacional, donde se dificulta el acceso de maquinaria durante el día. Es por eso que este martes, a partir de las 22 horas hasta las 5 del miércoles, se llevará adelante un operativo de limpieza en Don Bosco segundo y tercero, el sexto cuadrante de Valentina Norte rural y Bardas Soleadas.

"Este operativo se realiza de noche porque la cantidad de vehículos en la zona no permite el acceso de camiones y máquinas en horario diurno. El trabajo continuará por la mañana si queda algo pendiente", explicó Haspert, en diálogo con La mañana es de la Primera por AM550. El operativo contará con la participación de 75 empleados, entre ellos operarios y vehículos menores como camionetas, camiones y contenedores de gran capacidad.

Contenedores en el microcentro

Haspert también abordó la situación de los contenedores en la ciudad, aclarando que los únicos barrios que cuentan con este tipo de disposición son 14 de Octubre, Copol, Mercantil y Alta Barda. En el resto de la ciudad, la recolección sigue siendo manual, con camiones de recolección pasando por las calles para recoger las bolsas de residuos.

"En el centro y microcentro de la ciudad hemos introducido contenedores plásticos para residuos secos, como cartón, plástico y papel, que se generan principalmente por el comercio. Sin embargo, fuera de estos sectores, la recolección sigue siendo manual", explicó el Subsecretario.

El problema de los microbasurales

Uno de los puntos más críticos en el operativo de limpieza es la aparición de microbasurales en sectores no urbanizados, como el área cercana al Hospital Norpatagónico, en la barda de la ciudad. Haspert relató que, en varias ocasiones, fueron testigo de empresas que arrojan residuos en estos espacios, a pesar de que el complejo ambiental de la ciudad está habilitado para la disposición adecuada de residuos industriales.

"Es lamentable que algunas empresas sigan utilizando la barda como un basural. El complejo ambiental en Colonia Rural Nueva Esperanza está habilitado para que las empresas depositen sus residuos de forma segura y pagando un canon, pero muchos eligen arrojar sus desechos en la barda, causando un daño irreversible al paisaje", expresó Haspert.

Además, mencionó que las fiscalizaciones previas en otras zonas, como el sector de calle Paraíso, no dieron resultado debido al robo de los carteles de advertencia. "Es necesario cambiar la mentalidad cultural y seguir trabajando en la concientización. De lo contrario, seguiremos enfrentando estos problemas", afirmó.

En Valentina Sur no cuidaron la limpieza

Otro de los puntos conflictivos de la ciudad es el barrio Valentina Sur Rural. Haspert expresó su frustración al ver que, a pesar del esfuerzo realizado durante el operativo puerta a puerta, los vecinos continúan utilizando el canal O'Connor como un vertedero en lugar de su función original, que es evacuar el agua durante las lluvias.

"Es muy frustrante ver que, a pesar del trabajo realizado en Valentina, el canal sigue siendo usado de manera inapropiada. Sin embargo, la gran mayoría de los neuquinos quiere una ciudad limpia y ordenada. Necesitamos más colaboración de todos los vecinos", concluyó el Subsecretario.

"Neuquén no es solo río, también es barda, y debemos protegerla", subrayó Haspert, destacando la importancia de preservar los espacios naturales de la ciudad para las generaciones futuras.