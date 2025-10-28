Se terminó el Masters 1000 de París para Camilo Ugo Carabelli. El argentino, número 49 del ranking ATP, quedó eliminado a manos de Alexander Zverev luego de llevarse el primer set. El Brujo jugó un muy buen partido, pero el alemán, 3° del mundo, reaccionó e impuso su mayor jerarquía para el 6-7 (5), 6-1 y 7-5 que lo metió a la tercera ronda del torneo. Por su parte, Francisco Cerúndolo sí pudo avanzar a la próxima rueda Miomir Kecmanović.

En un primer set fue muy apretado, pero el porteño de 26 años se adaptó al juego de Sacha y resistió con una buena defensa que generó en el europeo algunos errores con el revés. Aquel primer capítulo terminó en tiebreak, con Ugo Carabelli inclinando la balanza a su favor en el para llevarse ese desempate 7-5 con una seguidilla de puntos que le terminó otorgando el set.

No obstante, el Brujo no aguantó la jerarquía que mostró Zverev en el segundo set para igualar prácticamente sin complicaciones. Quiebre rápido, confirmación con alguna dificultad y luego todo fue viento en popa para el alemán, que consiguió otros dos quiebres para redonerar el 6-1 que estiró el duelo al tercer parcial.

Zverev reaccionó a tiempo y se llevó un partido vibrante ante Ugo Carabelli.

Allí, Ugo Carabelli volvió a hacerse fuerte y consiguió quebrar para quedar 3-1 a favor, pero en el game inmediato a romperle el servicio a Zverev, el argentino no pudo sostener el servicio. Luego, con el partido 5 a 5 y Camilo al saque, el germano consiguió el quiebre fundamental. Estando 6-5 y con su servicio, el 3° del mundo no perdonó y terminó quedándose con un trabajado partido que frustra el esfuerzo del Brujo y lo deposita en tercera ronda, donde se medría al español Alejandro Davidovich Fokina.

Cerúndolo avanzó ante Kecmanović

La principal raqueta argentina sí se pudo imponer frente al serbio en otro encuentro muy trabajado pero en el que terminó prevaleciendo. El primer set lo tuvo con un gran inicio, en el que arrancó 2-0 pero sufrió el quiebre y la igualdad de un Kecmanović que dio batalla con el correr del juego e hizo sufrir a Fran, que superó tres break points en contra, pero en el undécimo juego logró imponerse desde la devolución, quebrar y llevarse el primer set por 7-5.

Pese a sacar adelante ese parcial, las cosas se complicaron para un Cerúndolo que pasó de generarle break points al rival a sucumbir rápidamente cuando el serbio le quebró para ponerse 3-1. Fue 6-1, en el momento más dominante del 53° del mundo. No obstante, la paridad volvió a reinar en el set definitivo: firme con el saque, el Bocón no dejó chances a un rival que resignó el servicio. A pesar de estar 4-2, el argentino no supo cerrar el set y eso le costó el break que llevó el cotejo al desempate, aunque ahí sí el porteño mostró compostura e impuso su tenis logrando el 7-4 que le dio el triunfo. Tercera ronda en el Masters 1000 de Paris para Fran, que buscará un sólido cierre de 2025.