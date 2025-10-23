En el comienzo de la segunda ronda del ATP 500 de Viena, la jornada no empezó bien para los argentinos: Francisco Cerúndolo cayó por 6-4 y 6-2 ante Alexander Bublik y se despidió del certamen. El kazajo se impuso sin problemas frente a la mejor raqueta nacional y ahora esperará por el ganador del duelo entre Jannik Sinner y Giovanni Cobolli en el duelo de cuartos de final. Por su parte, Tomás Etcheverry jugará ante Lorenzo Musetti con la esperanza de continuar en el certamen austríaco.

Cerúndolo, que buscaba continuar con su buena racha tras superar en la primera ronda al estadounidense Alex Michelsen, tuvo un mal comienzo que le costó caro, ya que Bublik le quebró para sacar ventaja desde el primer game. A pesar de que el argentino generó algunas chances para recuperar el quiebre, el kazajo se sostuvo con un saque efectivo en los momentos decisivos. Tras un inicio complicado, el europeo cedió apenas un punto en sus siguientes tres turnos de saque y cerró el primer set 6-4.

En el segundo parcial, la tendencia se mantuvo con Bublik tomando la ventaja desde temprano gracias a un quiebre en el tercer juego. Desde allí fue todo frustración para Fran, que no pudo revertir la situación mientras que el kazajo amplió la diferencia con un nuevo quiebre para ponerse 4-1. El argentino tuvo hasta tres oportunidades para quebrar el saque de Bublik en el juego siguiente, pero no pudo concretarlas y su rival cerró el partido con un 6-2 definitivo para avanzar a los cuartos en Viena.

Etcheverry buscará mejor suerte ante Musetti

Por un lugar en los cuartos de final, el Retu se verá las caras con el italiano Lorenzo Musetti (8°), cuarto sembrado y finalista este año en el Masters 1000 de Montecarlo. El historial marca que disputaron un solo encuentro en el Masters 1000 de Madrid 2025, donde triunfó el europeo. Si Etcheverry, incluido en la nómina para la Copa Davis, vence al italiano, se cruzará con Alexander Zverev en cuartos de final del torneo, justo en la previa del cruce entre Argentina y Alemania.