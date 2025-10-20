Malas noticias para Argentina en la previa del choque ante Alemania por Copa Davis

Se viene las finales de la Copa Davis, instancia que Argentina estará disputando en el mes de noviembre a Alemania en la serie de Final 8, a jugarse a tres puntos, y que se llevará a cabo desde el 18 al 23 de noviembre en Bolonia. Para la serie de cuartos, el equipo europeo confirmó el retorno de Alexander Zverev, número 3 del mundo.

El regreso del jugador nacido en Hamburgo no es menor para los alemanes, ya que no disputaba una serie desde el 2023, cuando tomó la decisión de darle prioridad al calendario individual, que hoy lo tiene como el 3 del mundo en el ATP, y quien le presenta batalla al momento de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Con el retorno del tenista de 28 años, el capitán alemán Michael Kohlmann confirmó el equipo para las finales que también contará con Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann y los doblistas Kevin Krawietz y Tim Pütz, una dupla consolidada en el circuito, apostando con esto a volver a semifinales, instancia que no alcanza desde el 2007.

Por su parte Javier Frana, capitán de la selección Argentina de Tenis, confirmó que no hará cambios con relación a las últimas convocatorias, y para el Final 8, la nómina tendrá a Francisco Cerúndolo(21°), Tomás Etcheverry(60°), Francisco Comesaña(64°) y los doblistas Horacio Zeballos(7°) y Andrés Molteni (28°).

Los cuartos de final de la Copa Davis se jugarán en Bolonia y será al mejor de tres puntos, frente a Alemania jugará el jueves 20 a las 13hs en cancha rápida indoor del estadio Súper Tennis Arena.

El Historia es favorable para Argentina por 7-3, aunque el último enfrentamiento fue en el 2019 en el Round Robin disputado en la Caja Mágica de Madrid, con victoria alemana por 3-0.