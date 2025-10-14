El presente de San Lorenzo suma otro capítulo crítico. Este martes llegó la notificación formal del Fondo Suizo AIS Investment Fund, radicado en Luxemburgo, exige al club el pago de una deuda cercana a los 4.5 millones de dólares en un plazo de cinco días hábiles. La cifra incluye intereses acumulados y costas judiciales, y representa una de las situaciones económicas más delicadas en la historia reciente del Ciclón.

El dinero que debe juntar la institución azulgrana es debido a un préstamo que había recibido por la cesión de derechos de la transferencia del delantero Adolfo Gaich al CSKA Moscú de Rusia en julio de 2020. Como ese dinero nunca fue devuelto, la entidad suiza fue a la Justicia y ésta condenó a San Lorenzo a pagar casi USD 4 millones más intereses (lo que da la cifra actual). La noticia llega en medio de la crisis institucional que atraviesa, luego de que Marcelo Moretti se presentara el lunes en la sede y tuviera que huir en un patrullero por una movilización de los socios que pedían su renuncia.

Tinelli presidía San Lorenzo en el momento del pedido del préstamo al AIS Investment Fund.

En aquel entonces, el club ruso había enviado documentos y el Ciclón, entonces presidido por Marcelo Tinelli, sacó un crédito y le dieron un préstamo. Sin embargo, el elenco ruso no quiso pagarle al fondo que dio ese dinero y se lo desembolsó a San Lorenzo, que nunca devolvió la plata al AIS Investment Fund. Ahora, ante un nuevo pedido de quiebra desde la parte que reclama, la Justicia determinó que el club tendrá cinco días para recaudar ese dinero.