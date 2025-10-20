En lo que será el cierre de la jornada de lunes, Atlético Tucumán y San Lorenzo se verán las caras a partir de las 21.15 por la fecha 13 del Torneo Clausura en el estadio José Fierro. El Decano no pierde hace tres encuentros de local y quiere estirar esa racha, pero llega con su plantel en conrtociruito con la dirigencia tras la decisión de no concentrar por falta de pago. Por su parte, el Ciclón solo ganó uno de los últimos seis y necesita reencontrarse con la victoria, en medio del caos institucional, que también lo encuentra con deudas a su plantel.

En medio de una crisis política que no tiene fin, San Lorenzo empieza a tener dificultades para sumar de a tres, lo que puede complicar su clasificación a playoffs. Está séptimo con 16 puntos, suma dos derrotas seguidas ante Lanús y San Martín (SJ) y una derrota puede costarle caro: su rival de hoy lo pasará si le gana en el José Fierro, y si Instituto vence a Riestra lo dejará afuera de los ocho mejores de la Zona B.

A esto hay que sumarle los constantes problemas institucionales que no paran de acechar al Ciclón: sumado al peligro de quiebra que tiene el club, en la semana Moretti reapareció en la sede y se fue en patrullero tras el apuro de los hinchas, aunque dejó en claro que no piensa en renunciar a su cargo y, tras presentarse el jueves fue en el predio de la AFA, expresó que "le están haciendo un golpe de Estado".

El Decano viene de caer 2-0 ante Instituto y sigue sin poder ganar fuera de Tucumán. Sin embargo, hace tres partidos que no cae en el José Fierro y buscará estirar esa racha ante San Lorenzo para seguir prendido en la zona a pesar de la tensión de los últimos días, con la decisión de los jugadores de no concentrar para este partido por la deuda que el club mantiene con el plantel. La buena noticia es que Renzo Tesuri, recuperado de la rotura del ligamento cruzado anterior, recibió el alta médica, trabajó con el resto del grupo y su vuelta se acerca.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin López, Kevin Ortíz, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich o Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz.

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: José Fierro.