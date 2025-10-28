Tapia habló en modo dirigente: defendió a la AFA, pegó al Gobierno y le pasó factura a San Lorenzo

En una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que no pasó desapercibida, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, combinó política, gestión y fútbol en un discurso cargado de mensajes.

“El fútbol argentino llega a lugares donde el Estado no llega”, lanzó Tapia, en un claro cuestionamiento al Gobierno nacional, al destacar el rol social que cumplen los clubes en todo el país. “Todos sabemos la cantidad de ligas que tenemos: 23”, agregó, remarcando la presencia federal de la AFA y su trabajo en el interior.

El dirigente también se refirió a la crisis económica e institucional que atraviesa San Lorenzo, y fue contundente: “Se acabaron los cheques. Cada club recibe su ingreso en la fecha que corresponde para asumir los compromisos con jugadores, cuerpos técnicos y empleados”. Con esa frase, Tapia dejó en evidencia que los retrasos salariales del plantel azulgrana son responsabilidad exclusiva de la dirigencia encabezada por Marcelo Moretti.

Desde su llegada a la AFA en 2017, Tapia ha insistido en el valor de las instituciones deportivas como espacios de contención social. “Defendemos a los clubes que cumplen una función ejemplar en sus comunidades”, reafirmó.

La Asamblea contó con la presencia de representantes de las 23 ligas provinciales, dirigentes de los clubes de Primera División y miembros del Comité Ejecutivo, quienes aprobaron por mayoría las resoluciones propuestas por la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.