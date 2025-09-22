El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en La Plata, y pondrá en marcha un plan de obras para su mejora integral.

En una conferencia de prensa realizada el lunes, Kicillof explicó que el convenio con la AFA se viene trabajando desde hace alrededor de nueve meses y que fue aprobado recientemente por el Consejo Directivo de la entidad. “Lo venimos trabajando hace nueve meses aproximadamente. Es un convenio que se terminó de perfeccionar y que ahora ha sido aprobado por el Consejo Directivo de la AFA”, detalló el mandatario.

El gobernador destacó además la reunión que se llevó a cabo la semana pasada con la presencia de ministros provinciales, presidentes de clubes, miembros del Consejo Directivo y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En ese encuentro se confirmó que la AFA se hará cargo del estadio y gestionará un plan de obras significativo para su puesta en valor.

Respecto a los costos, Kicillof señaló que la AFA deberá abonar un canon por el uso del estadio a la provincia, pero aclaró que dicho pago podrá ser compensado con la ejecución de obras necesarias en la infraestructura. “La AFA deberá pagar un canon por el uso del estadio a la provincia, un canon que puede ser sustituido por la realización de obras muy necesarias en el estadio”, explicó.

El gobernador subrayó la importancia de esta iniciativa para la ciudad de La Plata y para toda la provincia, con la intención de que el estadio Único Diego Armando Maradona se convierta en la casa oficial de las selecciones nacionales bajo la órbita de la AFA. “La intención es que nuestro estadio Único Diego Armando Maradona, que está acá en la capital de la provincia, se convierta en la casa de las selecciones nacionales que están a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino”, afirmó.

Además, Kicillof resaltó la presencia del intendente Julio Alak en la reunión y destacó la relevancia del acuerdo para los bonaerenses y argentinos en general. “Es algo muy importante para la AFA, es algo muy importante para el Gobierno de la Provincia pero es algo muy importante para la capital de la Provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. Por lo tanto, también estuvo presente el intendente Julio Alak y es algo muy importante para todos los y las bonaerenses y para todos los y las argentinas porque va a haber un estadio que es propio de la Selección nacional”, concluyó.