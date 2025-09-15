Argentina, a la espera del sorteo del Final 8 de la Copa Davis en Bolonia

La Selección Argentina de Tenis YPF se metió entre los ocho mejores del Final 8 de la Copa Davis 2025, que se disputará en noviembre en Bolonia, Italia, luego de vencer con autoridad a Países Bajos, el actual subcampeón, en Groningen.

Con la clasificación asegurada, el conjunto dirigido por Javier Frana deberá esperar el sorteo para conocer a su primer rival. Argentina no será cabeza de serie, por lo que irá a la bolsa junto a República Checa, Bélgica y Austria, a la espera de ver qué equipo “pesado” le tocará en la primera ronda. Los cuatro cabezas de serie para la fase final serán, por ranking ITF: Italia, Alemania, España y Francia.

El año pasado, la Argentina debutó en el Final 8 ante Italia en Málaga, donde cayó ante la poderosa dupla europea liderada por Jannik Sinner. Esta vez, el equipo nacional sueña con un sorteo favorable que lo ubique en la mitad del cuadro donde los campeones defensores y organizadores no estén presentes, evitando así un cruce temprano con los jugadores top.

El formato del Final 8 establece que cada serie se juegue al mejor de tres partidos, lo que eleva la relevancia del dobles. En ese sentido, la pareja argentina formada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni es un gran activo del equipo. En singles, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry mostraron fortaleza frente a Países Bajos, ganando sus partidos en sets corridos y demostrando que la competencia por equipos despierta su mejor nivel.

En términos de estrategia, un primer sorteo favorable sería quedar en la misma mitad del cuadro que los equipos más complicados, pero evitando a Italia y Alemania en los cuartos de final. Sin embargo, como en toda lotería deportiva, la suerte puede jugar a favor o en contra. Alemania sin Alexander Zverev sería una ventaja, mientras que España o la República Checa podrían representar un desafío importante.