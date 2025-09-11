El romance entre Brooks Nader y Carlos Alcaraz fue confirmado oficialmente el 10 de septiembre de 2025 por Grace Ann Nader, hermana de la modelo, quien declaró: “Es el hombre del momento”. La noticia tomó por sorpresa tanto al mundo del deporte como al espectáculo, especialmente después de semanas en las que Brooks había sido vinculada con el tenista italiano Jannik Sinner, uno de los principales rivales de Alcaraz en el circuito ATP.

Brooks Claire Nader nació el 7 de febrero de 1997 en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos. Creció en una familia con raíces libanesas y tradición deportiva, ya que su abuelo, Sam Nader, fue director deportivo de los LSU Tigers. Desde joven mostró inclinación por la moda y en 2019 logró un gran salto profesional al ganar el Swim Search de Sports Illustrated, un concurso que superó a más de 10,000 aspirantes. Desde entonces, su carrera como modelo se consolidó con múltiples apariciones en la revista, incluyendo la portada de 2023 junto a figuras como Megan Fox, Kim Petras y Martha Stewart.

Quién es Brooks Nader, la modelo y empresaria novia de Carlos Alcaraz

Con una altura de 1,75 metros y 28 años, Brooks no solo se destaca en el modelaje sino también como empresaria. Estudió en la Episcopal High School de Baton Rouge y luego en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, una institución privada reconocida en el sur de Estados Unidos.

Además de su trabajo en la moda, Brooks ha incursionado en la televisión y los negocios. En 2024 participó en la temporada 33 de Dancing with the Stars, donde llegó hasta el noveno lugar junto a su pareja de baile, Gleb Savchenko. También lanzó una colección de joyería con Electric Picks y fundó la marca de decoración Home by BN, demostrando su versatilidad más allá de las pasarelas.

Brooks Nader, novia de Carlos Alcaraz

En cuanto a su vida personal, Brooks estuvo casada con el ejecutivo de publicidad Billy Haire entre 2019 y 2022. Tras el divorcio, fue relacionada con el príncipe Constantino Alexio de Grecia y Dinamarca y con el tenista Jannik Sinner, aunque esta última relación fue desmentida por la propia Brooks en una entrevista con Jimmy Kimmel, donde aclaró que había asistido al US Open para ver a Carlos Alcaraz y no a Sinner.

La confirmación del vínculo con Carlos Alcaraz, actual número uno del tenis mundial y uno de los deportistas más destacados del circuito ATP, suma un capítulo especial a la vida de Brooks Nader, quien combina glamour, éxito y juventud en su historia junto al campeón español.