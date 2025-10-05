En juego la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, en Mendoza Godoy Cruz empató con Independiente 1 a 1, un Rojo que sigue sin ganar en el campeonato y que llegaba después del punto conseguido en en el Clásico de Avellaneda.

Hundido en la tabla de la zona B, lo arrancó ganando el Rojo con el tanto de Gonzalo Montiel a los 23 minutos, casi si proponérselo el visitante que tuvo un comienzo de terror en el Feliciano Gamberte. El mediocampista ofensivo se hizo cargo de una penal y superó al arquero Franco Petroli.

Antes, a los 4 minutos, el juez Carlos Gareano no sancionó un penal a favor de local por falta de Franco Paredes en su intento por cruzar al delantero del Tomba, Agustín Auzmendi.

Con justicia, el Bodeguero lo empató a los 6 del complemento. Auzmendi, en una segunda jugada de tiro de esquina, los anticipó a todos de cabeza en el primer palo para vencer la resistencia de Rodrigo Rey.

Sobre el final, a los 34 del complemento, el perjudicado fue el visitante, por una mano de Mateo Mendoza cuando el remate de Matías Abaldo buscaba el arco de los mendocinos.

Ya sobre el final, Independiente se quedó con un hombre menos por la expulsión de Paredes, de flojo partido en el lateral del conjunto de Avellaneda que no gana, ya cambió de entrenador y se quedaría afuera de todo.

Aunque todavía restan fechas, la única empecinada a favor del equipo de Gustavo Quinteros parece ser la matemática porque el rendimiento individual y colectivo no han podio conformar a nadie todavía.

La previa

La llegada de Quinteros le dio otro aire al rojo, que aún no gana en la actual competencia, estando último en la zona b con apenas 5 unidades. La última fecha sumó un punto en el Cilindro, pero tuvo la chance de poder ganarlo en el final. Con un cotejo pendiente frente a Platense, acumula en 9 fechas jugadas cinco empates y cuatro derrotas.

Por su parte el Tomba, necesita también del triunfo pensando en la permanencia. En lo que va del año tiene apenas 25 unidades, apenas 6 por encima de San Martín de San Juan. En el torneo actual tiene 8, producto de un triunfo, 5 empates y cuatro derrotas.

Andrés Gariano impartirá justicia en el cotejo que se disputará en el Feliciano Gambarte, renovado estadio de Godoy Cruz.

Godoy Cruz necesita sumar pensando en la permanencia

Probables formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Juan Escobar, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Guillermo "Pol" Fernández, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Daniel Barrea, Bastián Yáñez. DT: Walter Ribonetto.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.