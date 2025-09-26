Necesitado de una victoria, San Lorenzo le ganó 2-0 a Godoy Cruz de Mendoza en el Nuevo Gasómetro por la continuidad de la décima fecha del Torneo Clausura 2025. El conjunto de Damián Ayude cortó una racha de tres encuentros sin ganar y se prende en la Zona B. El Tomba, por su parte, que solamente ganó uno de los diez encuentros que jugó en el campeonato. Gastón Hernández, en su partido 100, y Alexis Cuello, de penal, le pusieron los goles a la victoria.

La vuelta a la victoria no le tuvo que demandar una gran actuación al Ciclón, que luego de un primer tiempo parejo y por momentos sin control del juego, en donde igualmente tuvo la ocasión más clara con un remate de Facundo Gulli que dio en el palo, llegó al 1-0 cerca del descanso. Una tarde especial para Hernández, que capiteaneó al equipo en su encuentro número 100 y lo coronó con gol: llegó por el segundo palo tras un cabezazo de Jhojan Romaña y estableció la ventaja local.

En el complemento, un inicio con mayor concentración que su rival le entregó la chance del segundo. Nicolás Lamolina dio penal tras una acción de contragolpe donde Ezequiel Cerutti fue derribado en el área y Cuello aprovechó para estirar la distancia. Desde allí, el control de San Lorenzo fue total ante un Godoy Cruz sin ideas, que no inquietó exceptuando un tanto correctamente anulado del ingresado Facundo Altamira. Incluso, los de Ayude pudieron estirar la distancia mediante dos ocasiones claras, pero no tuvieron la puntería. No obstante, los tres puntos se quedaron en el Nuevo Gasómetro para un Ciclón que, mientras espera la paz institucional, volvió a ganar.

San Lorenzo 2-0 Godoy Cruz, los goles

Sobre el final de una disputarda primera parte, una pelota parada le dio a San Lorenzo la apertura del marcador. Tras un córner desde la derecha, Romaña ganó de cabeza y la pelota pasó hasta el segundo palo, donde Hernández, el otro zaguero, apareció para empujarla y decretó el 1-0, justo en su partido 100 vistiendo la camiseta del Ciclón.

En los primeros minutos del complemento, el Ciclón iba a estirar diferencias. Luego de un contragolpe, Lamolina vio infracción dentro del área de Andrés Meli sobre Ezequiel Cerutti y sancionó un penal dudoso que, sin embargo, Alexis Cuello aprovechó para estirar la distancia en favor del local.

Formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Federico Rasmussen, Juan Escobar, Andrés Meli; Bastián Yáñez, Walter Montoya, Vicente Poggi, Pol Fernández, Nicolás Fernández; Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

La previa

El momento deportivo del Ciclón no es el ideal pero no se compara en relación a la crisis institucional que transita. Los dirigidos por Damián Ayude despiertan admiración por parte de sus hinchas que conscientes del contexto se han encolumnado detrás de los juveniles y los pocos referentes con los que cuenta el equipo. San Lorenzo marcha quinto, está en zona de clasificación y sueña con el ingreso a las copas por tabla anual.

Los de Boedo vienen de empatar 1 a 1 con Independiente en Avellaneda. Conforme con lo hecho en aquel último encuentro, el dueño de casa repetiría la misma formación.La sorpresa estará dada por el estreno de una nueva camiseta alternativa en el equipo local que ya ha sido recibida con aprobación mayoritaria por parte de los simpatizantes.

Su rival es la otra cara. Ordenado en lo institucional, con la vuelta a su propia cancha después de muchos años, pero en medio de campaña muy floja, que lo tiene afuera de los 8 mejores. Los mendocinos ganaron solamente un partido, apenas tienen 8 puntos y sólo están por encima de Talleres e Independiente en la Zona B.