Un "Diablo" sin rumbo: el peor arranque de Independiente en su historia

Independiente atraviesa un inicio de Torneo Clausura que ya quedó marcado como el peor de su rica historia. Tras diez partidos sin conocer la victoria, el Rojo suma seis empates y cuatro derrotas, y el empate 1-1 ante Godoy Cruz en Mendoza volvió a estirar una racha que inquieta a todos en Avellaneda.

El estreno de Gustavo Quinteros en el clásico ante Racing había dejado alguna esperanza: el equipo mostró pasajes de buen fútbol y mereció, incluso, llevarse la victoria. Pero aquel atisbo de optimismo se desvaneció en tierras mendocinas, donde el empate dejó en evidencia que los problemas persisten.

Comparado con anteriores malos arranques, el Clausura 2025 es aún más preocupante. Históricamente, Independiente había esperado hasta la novena fecha para celebrar su primer triunfo en los torneos Apertura de 1990 y 1995, así como en el Torneo Inicial 2012. En esta ocasión, la espera ya supera la décima jornada, y con un torneo de 30 equipos, la oportunidad de sumar de a tres parecía más alcanzable.

Además, sumando todas las competencias, el Rojo acumula doce partidos sin victorias, acercándose al récord absoluto de 17 juegos sin triunfos de la fatídica temporada 2012/13 que culminó en descenso. La historia reciente recuerda otros arranques dolorosos: Clausura 2002, con 6 empates y 8 derrotas en 14 partidos, y la temporada 1998-99, con 13 encuentros sin ganar.