El nuevo Centro de Día para las adolescencias ya tiene terreno en Neuquén

En la sesión de este jueves, el Deliberante capitalino aprobó la entrega de un terreno en el barrio Canal V para la construcción de un centro de día para adolescentes que están integrados a la Defensoría de los derechos del Niño y a la subsecretaría de Familia de provincia. Esta obra está contemplada en el presupuesto 2026.

El lote tiene 700 metros cuadrados y se especificó que el proyecto deberá completarse en dos años o volverá a la órbita del municipio. El terreno estaba listo para la subasta pública, pero se hicieron gestiones en el Ejecutivo para lograr el cambio de destino.

Buscan generar un espacio de utilidad para las necesidades urgentes, donde los adolescentes puedan permanecer haciendo sus actividades con el abordaje de equipos técnicos, psicosociales, operadores que ofrezcan una atención individual y grupal en temas de salud, educación y familia.

La entrega del espacio requería mayoría agravada en la votación, pero se aprobó por unanimidad. Integrantes de la Subsecretaría de Familia y del Ministerio Público de la Defensa celebraron esa decisión.