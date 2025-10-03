River Plate superó a Racing Club en un duelo intenso y quedó a un paso de la final de la Copa Argentina. El encuentro, que se disputó en Rosario, terminó con un marcador de 1-0 a favor del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

Con esta victoria, el equipo millonario se medirá en semifinales ante Independiente Rivadavia de Mendoza, que previamente dejó fuera de competencia a Tigre. Mientras tanto, del otro lado del cuadro se enfrentarán Argentinos Juniors, que eliminó a Lanús, y Belgrano, que eliminó a Newell's, para definir al segundo finalista.

Por el momento, ni las fechas ni las sedes para las semifinales fueron oficializadas. Las negociaciones entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los clubes involucrados comenzarán a definir estos detalles cruciales.

Una de las opciones que se barajan es que los partidos se disputen en la segunda quincena de octubre, luego de la próxima doble fecha FIFA, con fechas tentativas para el miércoles 15 y jueves 16 del mes en curso.

En cuanto a las posibles sedes, para el cruce entre River e Independiente Rivadavia podrían considerarse el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba y La Pedrera en Villa Mercedes, San Luis. Por su parte, el Gigante de Arroyito aparece como la opción más probable para el enfrentamiento entre Belgrano y Argentinos Juniors.

River avanza a semifinales tras eliminar a Racing.

Así, la Copa Argentina continúa su camino hacia la definición, con dos semifinales que prometen alto nivel y expectativas para los fanáticos del fútbol nacional.