Con una medalla de bronce en Beach Handball, Neuquén culminó su participación en los Juegos Deportivos Nacionales Evita que se cerraron este sábado en Mar del Plata. En el recuento final, (sumando los deportes promocionales que para el medallero general no se computan), Neuquén acumuló 39 medallas: 13 de oro, 19 de plata y 7 de bronce.

En las canchas montadas en la arena de la playa central, el equipo de beach handball dirigido por Zoe Raiman se impuso a Corrientes por 16-11 y 18-8, logrando la única medalla que se obtuvo en los deportes de conjunto. El equipo estuvo conformado por las siguientes jugadoras: Priscila Della Maddalena; Malena Torres; Catalina Cassolini; Mia Morales Bakker; Martina Jélvez; Uma Barrera; Sofia Oddi y Clara Berdún.

Es el primer bronce que obtiene la disciplina en el historial de los Juegos Evita, ya que desde 2022 siempre estuvo en la final en las dos ramas con excepción del año pasado, que solo peleó el oro en damas, consiguiendo un palmarés de seis medallas: tres de oro, dos de plata y un bronce.

En relación al medallero final, El campeón del certamen fue Santa Fe, que encabezó con 45 medallas de oro, 30 de plata y 21 de bronce. Lo escoltaron Córdoba (39, 20 y 27), y CABA (36, 24, 15) respectivamente. Neuquén quedó con la penúltima posición con un total de ocho medallas de oro, 17 de plata y 6 de bronce.

En el deporte convencional la delegación provincial integrada por 380 deportistas y entrenadores consiguió oficialmente 2 medallas doradas, 3 de plata y 3 de bronce. Mientras que el deporte adaptado cosechó 6 doradas, 14 de plata y 3 de bronce.

No obstante en el recuento de medallas la provincia sumó un par de metales más, teniendo en cuenta los deportes promocionales que en esta edición no computaron para el medallero oficial como el breaking, disciplina en que los neuquinos lograron 4 de oro y tres de plata; los esports, que tuvo como campeona en Xiomara Muñoz en la categoría Brawl Stars, y el powerlifting adaptado, con una presea de bronce de Ezequiel González Williams.

EL vóley tuvo acción a lo largo de toda la competencia

Las medallas de los neuquinos

Oro

Enzo Sánchez y Ainhoa Hormaechea Guerrero (Bádminton doble mixto Sub-14).

Giovanni Montenegro Petrelli (-46 kilos taekwondo).

Xiomara Muñoz (esports).

Thiago Soto (lanzamiento de la bala Clase 54).

Samuel Concha, natación S6 (50 m libres).

Samuel Concha, natación S6 (50 m mariposa).

Samuel Concha, natación S6 (50 m pecho).

Samuel Concha, natación S6 (50 m espalda).

Emir Prado, natación S14 (50 m espalda).

Federico Lorenzo Díaz, breaking (top rock).

Lorenzo Díaz, breaking (clásica).

Sofía Flores Montaña, breaking (top rock).

Uriel Melinao, atletismo F12 (lanzamiento de la bala).

Plata

Sofía Nerea Carrasco Soto, (-56 kg taekwondo).

Uriel Melinao, (salto en largo Clase 12).

Theo Chávez, (tenis de mesa, Clase 11).

Emir Prado, natación S14 (50 m libre).

Emir Prado, natación S14 (50 m mariposa).

Emir Prado, natación S14 (25 m libre).

Candela Amancio, natación S21 (25 m espalda).

Candela Amancio, natación S21 (25 m libre).

Candela Amancio, natación S21 (50 m libre).

Guadalupe Soto, atletismo T34 (100 metros libres).

Guadalupe Soto, atletismo F34 (lanzamiento de la bala).

Uriel Melinao, atletismo T12 (200 metros).

Federico Lorenzo Díaz, breaking (Footwork).

Sofia Flores Montaña, breaking (footwork).

Sofia Flores Montaña, breaking (Clásica).

Enzo Suárez, judo (64 kg).

Aaron Romero, judo (+64 kg).

Uriel Melinao, atletismo T12 (100 metros).

Bianca Amancio Funes, natación adaptada S21 (25 m espalda).

Bronce

Beach handball femenino Sub-16.

Alma Morales, Bádminton Sub-14.

Ciclismo Sub 16, prueba ommium.

Gimnasia rítmica Sub 14 (aros).

Thiago Soto, atletismo. adaptado T54 (200 m).

Guillermo Garrido Salas, natación S15 (25 metros mariposa).

Ezequiel González Williams, Powerlifting (54,1 a 65).