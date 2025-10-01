Buenos resultados para Neuquén en los Juegos Nacionales Evita

Con el arranque perfecto del rugby y el básquet 3x3, que avanzaron a la ronda campeonato para pelear por una medalla, inició la participación de Neuquén en los Juegos Deportivos Nacionales Evita que se disputan en Mar del Plata con la faz competitiva con varias disciplinas.

El certamen se abrió el martes 30 de septiembre para la mayoría de las 28 disciplinas de deportes convencionales y algunas de las cinco del deporte adaptado en la que la provincia de Neuquén presenta equipos en esta nueva edición del certamen para deportistas hasta 17 años.

El seleccionado de rugby, que jugó en el complejo Villa Marista, ganó sus dos compromisos y se metió en la pelea por el podio ganándole al mismo rival: San Luis. En el primer cruce por la mañana se impuso 22 a 5 y por la tarde fue contundente: 45-0. Lo propio hizo el básquet 3x3 masculino que, con sus dos victorias, ya está en ronda de campeonato. En la cancha montada en el skatepark del bulevar marítimo, derrotó a Jujuy, por 19 a 5, y a Chubut, 14 a 8.

Además, el beach handball, una disciplina en la que la provincia tiene más lauros en la historia de los Juegos Evita con tres medallas de oro y dos de plata, tuvo si arranque con victoria sobre Buenos Aires 2-0 con parciales 22-14 y 18-12. El seleccionado femenino no pudo con Río Negro en el primer clásico del certamen, cayendo en shoot out (penales). Luego de ganar el primer parcial 15-12, cedieron el segundo 14-10 y en el mano a mano perdieron 3-2. Luego se recuperaron ante Entre Ríos ganando 2-0.

La revancha en los cruces con los vecinos rionegrinos llegó en el hockey sobre césped ganado por el seleccionado neuquino por 1 a 0. Previamente, los chicos habían perdido con Corrientes 2-1. En tanto, el seleccionado femenino le ganó a Catamarca 2-1 por penales y luego perdió con Salta 8-0.

También hubo victorias y derrotas en vóley. En el beach vóley, el equipo masculino venció a Catamarca 2-0, pero luego cayó ante Córdoba 2-0. En vóleibol, los varones perdieron 2-1 con Tucumán y las mujeres 3-2 frente a Chubut.

En los deportes individuales, en atletismo se destacaron la lanzadora de jabalina, Mahiara Sepúlveda y Lorenzo Montiel, en salto triple, quienes avanzaron a la final.

En los deportes de combate en taekwondo, ganaron Giovanni Montenegro (46 kg), Dadier Flores (52), Sofía Carrasco (56 kg), Priscila Torres (50 kg) y Mia Cappellari (62 kg) en su estreno en la competencia.

El rugby, representado por Patagonia RC, está en zona campeonato

Además, el bádminton también sumó bien en el arranque con victorias en mixtos ante Chaco (2-0) y Jujuy (2-0). Las alegrías se prolongaron en los deportes de raqueta ya que en tenis hubo victoria ante Corrientes y San Luis. Mientras que en tenis de mesa Neuquén venció 2 a 1 en el debut a San Luis.

Por su parte, En ciclismo, en la prueba cronometrada sobre 500 metros, el mejor clasificado fue Nohuel Aguilera con un sexto puesto; David Toro fue 9°; la misma posición para Marianella Salomón y Milagros Romero, 11°.

el Hockey alternó buenos resultado en el debut

En levantamiento olímpico, en la clasificación, Eluney Aranda (64 kg) finalizó en la tercera posición y en breaking, Sofía Flores y Federico Díaz avanzaron a las semifinales en categoría top rock (movimientos que el bailarín realiza estando de pie) y en footwork (movimientos de pies y manos que el participante realiza en el suelo), e intentarán hacer lo propio en la batalla clásica.

En e-sports, el segmento de los deportes electrónicos que hacen su estreno en los Juegos Evita, se disputó el arranque de la fase de clasificación en donde Xiomara Muñoz se ubicó segunda en Brawl Stars y cuarta en EA FC.