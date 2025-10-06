David Guetta fue elegido como el DJ N°1 del mundo por quinta vez

David Guetta fue elegido nuevamente como el DJ número uno del mundo en la edición 2025 del Top 100 que realiza DJ Mag, una de las encuestas más reconocidas de la música electrónica a nivel internacional. El anuncio se realizó en Ibiza, durante una ceremonia que coronó al francés por quinta vez en su carrera, igualando el récord que hasta ahora compartían Martin Garrix y Armin van Buuren.

A sus 57 años, Guetta continúa siendo una de las figuras más activas de la escena. En el último año lanzó una serie de sencillos mensuales que incluyeron colaboraciones con artistas como Afrojack, Martin Garrix, Nicky Romero, Fatboy Slim, MK y Sia, además de un remix con el grupo de K-pop de ficción Huntr/x. Durante la ceremonia, el DJ ofreció un set de dos horas en el nuevo club UNVRS, en Ibiza, acompañado por figuras como Armin van Buuren, Miss Monique e Indira Paganotto. Fue la primera vez que la coronación del Top 100 se realizó en vivo desde la isla española.

Guetta agradeció el reconocimiento y aseguró que sigue disfrutando de la creación musical: “Ganar este premio por quinta vez es un honor. Lo más emocionante para mí sigue siendo tocar música nueva y ver la reacción del público. Sigo haciendo música todos los días porque es mi pasión”, expresó. Con una carrera de más de cuatro décadas, Guetta acumula más de 75 millones de oyentes mensuales en Spotify, 50.000 millones de reproducciones y 40 millones de discos vendidos. Además, cuenta con dos premios Grammy y 14 nominaciones.

Entre sus mayores éxitos se destacan "Titanium", "Hey Mama"; "I´m Good" y "I Don´t Wanna Wait", todos con cifras multimillonarias en plataformas digitales. El DJ francés continúa con su doble residencia en Ibiza y prepara el lanzamiento de un nuevo sencillo junto a Teddy Swims y Tones & I, previsto para el 10 de octubre. Un día después, será una de las figuras principales de Creamfields Argentina 2025, en el Parque de la Ciudad.