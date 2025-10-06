Carlos Eguía pidió la renuncia de Nadia Márquez en medio de la interna libertaria

El candidato a senador por Fuerza Libertaria, Carlos Eguía, lanzó fuertes críticas contra la diputada nacional Nadia Márquez, perteneciente a La Libertad Avanza (LLA), y le pidió que renuncie a su candidatura. El periodista hizo referencia a una antigua causa judicial que, según él, la vuelve incompatible con la ley de Ficha Limpia que rige en la provincia de Neuquén.

En sus redes sociales, Eguía apuntó directamente contra la legisladora con un mensaje contundente: “Ya renunció Espert. Es tu turno, Nadia Márquez”. La frase alude a la reciente dimisión del economista José Luis Espert, tras conocerse su relación con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

Eguía también recordó que Márquez fue beneficiada por una suspensión de juicio a prueba (probation) hace más de una década, en el marco de una causa por estafa relacionada con títulos educativos falsos. Según la Ficha Limpia provincial, quienes hayan accedido a ese tipo de beneficios judiciales no podrían postularse ni ocupar cargos públicos a partir de 2027 en Neuquén.

La polémica se reaviva porque la diputada logró evitar una condena penal en 2013, cumpliendo una probation que incluyó donaciones y reglas de conducta. Tres años después, fue sobreseída. Este tipo de resolución, según el Código Penal, elimina los antecedentes, aunque mantiene el debate sobre su impacto político y ético en la función pública.

En respuesta a las críticas, Márquez sostuvo que el caso fue utilizado con fines políticos. “Díganme si tiene lógica y si respeta las garantías constitucionales. O son muy brutos o es adrede y tiene destinatario”, afirmó, refiriéndose al alcance de la norma y su eventual aplicación retroactiva.

El cruce entre Eguía y Márquez expone la interna libertaria en Neuquén, que ya sufrió fracturas tras la renuncia de Espert y las diferencias entre los distintos referentes nacionales. A menos de un mes de los comicios del 26 de octubre, las tensiones dentro del espacio liberal continúan escalando, mientras los candidatos buscan reordenar su discurso ante el electorado neuquino.