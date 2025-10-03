La Rodante trae a Neuquén un homenaje imperdible a "The Rolling Stones"

La magia de The Rolling Stones llegará este domingo 5 de octubre al corazón de Neuquén con un homenaje que promete hacer vibrar al público del Alto Valle. La cita será en Mood Live (Ministro González 40), donde la banda La Rodante desplegará toda su potencia en un show que combina música en vivo, buena gastronomía y la energía inconfundible de los Stones.

Con un recorrido por los clásicos que marcaron generaciones, la agrupación rendirá tributo a una de las bandas más grandes de la historia del rock. “No es solo un concierto, es revivir la experiencia de un recital de los Stones, con la fuerza del escenario y la complicidad del público”, anticiparon los organizadores. El espacio ofrecerá además una propuesta gastronómica para acompañar la velada, pensada para que el público pueda disfrutar no solo de la música, sino de una noche completa de encuentro y celebración.

El derecho a show tiene un valor de $10.000, y las reservas pueden realizarse al 299-613-6663. Una oportunidad única para quienes quieran viajar por los himnos eternos de Mick Jagger y compañía, en una noche que promete quedarse en la memoria de los fanáticos del rock.