Parecía que el mandato de Marcelo Moretti como presidente de San Lorenzo había quedado atrás, sin embargo este lunes ocurrió algo inesperado: la Cámara Civil n° 51 hizo lugar a la medida cautelar presentada por el mandatario, dejando sin efecto tanto la Asamblea como la acefalía. Esto quiere decir que el por ahora ex presidente podría volver al control del Ciclón en las próximas horas.

La Justicia revocó el fallo de primera instancia asegurando que “la supuesta acefalía del club fue irregular” y ordenó que la Comisión Directiva sea convocada nuevamente por Moretti, que deberá reasumir su cargo tras la declaración de acefalía que se dio hace algunas semanas en el club, en un plazo de 15 días y bajo las condiciones del Estatuto y la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Además, quedaron suspendidos los efectos de la reunión de la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes y la convocatoria a Asamblea Extraordinaria para definir los pasos a seguir como institución tras la remoción del presidente a mediados de septiembre, exactamente el pasado 16, día en el que la institución de Boedo comunicó oficialmente la acefalía y mencionó a los 13 directivos que renunciaron a sus puestos para llegar a dicho estado institucional: Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Uriel Barros, Leandro Goroyesky, Mateo Sagardoy, Soledad Boufflet, Javier Allievi, Leonardo Virardi, Belén Lugones, Pablo García Lago, Marcelo Culotta y Agustina Nordenström.

