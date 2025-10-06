Con el clásico capitalino en manos de Pacífico, culminó la primera vuelta de Lifune

Culminó la primera rueda del Oficial de LIFUNE. Pacífico festejó en el clásico de la capital ante el puntero Independiente en Mitre y Agote, dejando una tabla de posiciones ajustada de cara a la segunda vuelta.

Con goles de Pablo Namuncurá e Ignacio Tillería, el Decano se quedó con el clásico de local y frenó a Independiente, quien pese a la derrota se mantiene como puntero. Fue 2-1 para el equipo de Fabián Riquelme quien se acomodó en mitad de tabla. Gustavo Carrasco hizo el gol del rojo.

Por otro lado, los escoltas no aprovecharon para cortar distancias; San Patricio y Alianza igualaron en dos tantos, mientras que Maronese cayó de local 2-1 ante Unión Vecinal.

Patagonia también suma y escala posiciones, goleó 3-0 a Don Bosco de Zapala, mientras que en un duelo clave por el descenso, Petrolero y San Lorenzo igualaron 1-1.

La fecha se completa el martes 21hs, donde el Deportivo Rincón recibe a Centenario.

Oficial A: Independiente 23, San Patricio 19, Alianza 17, Maronese 16, Don Bosco 16, Pacífico 16, Patagonia 15, Vecinal 14, Centenario 10, San Lorenzo 9, Rincón 7, Petrolero 6.

(*) Partidos pendientes: Deportivo Rincón vs Patagonia; vs Vecinal; vs Don Bosco.

fue empate en el este, entre Sapere y El Porvenir

En el oficial B, lidera Rio Grande. El equipo capitalino igualó 2-2 con Los Canales de Plottier, y tiene como segundo a Añelo, que superó a Confluencia por 2-1.

Unión de Zapala sigue escalando posiciones luego del 2-0 ante Bicicross, misma situación que atlético Neuquén, quien en el General San Martín doblegó a Villa Iris. Por otro lado en el este capitalino, repartieron puntos EL Porvenir ante Sapere 1-1.

Quedó postergado el cruce entre Rivadavia vs Esperanza, por fuertes vientos en la localidad de Cutral Co.

Oficial B: Rio Grande 29, Añelo 25, Confluencia 22, Esperanza 22, Unión de Zapala 21, Los Canales 20, AT. Neuquén 19, El Porvenir 16, Bicicross 11*, Sapere 11, Villa Iris 10, Eucalipto Blanco 6, Rivadavia 3.

(*) Partidos pendientes: Esperanza vs Bicicross, y Esperanza vs Rivadavia