El domingo por la noche partió la delegación neuquina con 380 deportistas, entrenadores y coordinadores de disciplinas, hacia la ciudad de Mar del Plata para participar desde, éste lunes, de una nueva edición de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, competencia que concentrará durante seis días a representantes de casi todo el país con más de 8.600 jóvenes de categorías menores y juveniles compitiendo en diferentes disciplinas de deportes convencionales y para personas con discapacidad.

La provincia de Neuquén presentará equipos en 28 de las 36 disciplinas del deporte convencional y en cinco de las ocho del deporte adaptado: atletismo, natación, tenis de mesa, powerlifting y goalball.

La secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, María Fernando Villone felicitó en la despedida a todos los jóvenes y entrenadores “por el sacrificio que han hecho para llegar hasta aquí. Como siempre, queremos que transpiren la camiseta y dar lo mejor, pero sobre todo le pedimos que disfruten, se conozcan con otras delegaciones y por su puesto conozcan también a Mar del Plata. Vamos con casi todas las disciplinas gracias a la decisión de nuestro Gobernador, Rolando Figueroa y lo cual también es un símbolo de que queremos que el deporte crezca”, señaló.

También participó del acto de despedida, el subsecretario Ignacio Russo quien arengó a los jóvenes a disfrutar del encuentro.



Buena parte de la delegación, provienen del interior de la provincia. No solo hay atletas de la región Confluencia sino de las otras seis regiones: Alto Neuquén, Vaca Muerta, Comarca, Limay, Lagos del Sur y Pehuén.

el equipo de Hockey que representará a Neuquén

El acto inaugural será este lunes a las 18:30 en el Polideportivo Islas Malvinas. Las competencias comenzarán formalmente el martes. Las disciplinas convencionales que participarán en esta nueva edición son atletismo, bádminton, básquet 3x3, BMX freestyle, boxeo, breaking, canotaje, ciclismo, E-Sports, freestyle, futsal, gimnasia artística, gimnasia rítmica, beach handball, hockey, judo, levantamiento olímpico, lucha, rugby 7, skate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vóleibol y beach vóley.

El certamen está reservado para deportistas nacidos entre 2008 y hasta 2014, del ámbito federado o comunitario en categoría hasta 17 años, según la división etaria de cada disciplina.