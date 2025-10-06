Inició la inscripción para el secundario: cuándo será para nivel inicial y primario

Autoridades del ministerio de Educación informaron que hoy 6 de octubre comenzaron las inscripciones en línea para el ciclo lectivo 2026 del nivel Secundario para las prioridades 1, 2 y 3. En tanto que las inscripciones de ingresantes para nivel inicial y primaria serán en noviembre.

Respecto de las inscripciones a nivel secundario se informó que las fechas estarán organizadas atendiendo las seis “prioridades” establecidas en la Resolución 1278/24. Es recomendable que las familias conozcan en qué consiste esa priorización, porque eso determinará el día en el cual deberán realizar el trámite.

Además, se remarcó que es necesario tener una casilla de correo electrónico habilitada para agilizar la comunicación con la institución educativa.

Se invita a las familias a visitar el portal https://inscripciones.neuquen.edu.ar/, allí encontrarán información sobre requisitos y prioridades.

Durante el periodo de inscripciones tanto las escuelas como las sedes de Supervisión atenderán a las familias en horarios determinados para brindar asesoramiento y habrá, además, una mesa de ayuda disponible en la web para quienes tengan dudas o inconvenientes durante el proceso de inscripción.

Si la escuela es un CPEM, se recibirán llamadas de 8.30 a 15 y WhatsApp las 24 horas en los siguientes números: 2995907284 y 2996205833. En el caso de las escuelas técnicas (EPET) o agropecuarias (EPEA), las familias podrán consultar a los WhatsApp 2995482242 y 2995867719.

Las inscripciones de estudiantes ingresantes a nivel Inicial serán del 4 al 7 de noviembre y para ingresantes de nivel Primaria, del 10 al 14 de noviembre.

Fechas y prioridades para inscripciones a nivel Secundario

El lunes 6 y el martes 7 de octubre se abrirá la inscripción para estudiantes con prioridad 1, 2 y 3. Del 10 al 16 de octubre será el turno de quienes tengan requisitos de prioridad 4 -escuelas que derivan y radio escolar-. Del 25 al 28 de octubre quienes entran en la prioridad 5 y, por último, del 31 de octubre al 4 de noviembre para prioridad 6.

Según la Resolución 1278/24, el orden de prioridades para ingresar a instituciones de nivel Secundario es el siguiente:

- Orden 1, para estudiantes del radio escolar con discapacidad debidamente certificada por un organismo público oficial (JUCAID, Equipo Técnico de Escuela Especial u Hospital Público).

- Orden 2, para estudiantes afectados por cambio de residencia derivado de situación de violencia familiar (Ley 2.785 artículo 9).

- Orden 3, para estudiantes con hermanos que concurren al establecimiento, e hijos del personal de la institución.

- Orden 4, para quienes egresaron de nivel Primario que viven en el radio escolar, con el último cambio de domicilio hasta 6 meses previos a la fecha de inscripción establecida en el Calendario Escolar Situado (CES).

- Orden 5, para quienes egresaron de escuelas derivantes y que no viven en el radio escolar.

- Orden 6, para estudiantes no egresados de escuela derivante que no viven en radio escolar.

Una vez finalizado el período de inscripciones las escuelas irán asignando las vacantes, lo que será notificado al correo que deje registrado quien hizo la inscripción.

También pueden consultar el estado del trámite en el formulario de consulta que pueden encontrar en https://inscripciones.neuquen.edu.ar/#5.