El 6 de octubre de 2025, Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina, comunicó que se avecina una inversión significativa por parte del sector privado estadounidense en territorio argentino. Este anuncio se realizó en el contexto del acuerdo de swap entre ambos países y previo a la reunión entre Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca.

En su cuenta de X (antes Twitter), Lamelas expresó: “Empresas estadounidenses y el mundo occidental están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes”, vinculando esta perspectiva con la idea de que “Argentina vuelva a ser grande”, en referencia al lema de Trump, “Make America Great Again”.

Las negociaciones entre Estados Unidos y Argentina buscan impulsar el desarrollo económico mutuo. El embajador aseguró que “trabajaré día y noche para que esto sea una realidad en beneficio tanto de Argentina como de Estados Unidos y de todo nuestro pueblo”.

EE.UU. anuncia inversión récord en Argentina.

La U.S. Argentina Business Council (USABC) destacó que Lamelas tendrá un rol clave en fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre ambos países desde la Embajada estadounidense en Buenos Aires. En una publicación en Linkedin, el consejo agradeció al embajador por compartir sus prioridades y manifestó su expectativa positiva sobre el impacto de su liderazgo.

Peter Lamelas, empresario cubanoestadounidense, asumió el cargo de embajador el 24 de septiembre de 2025, tras jurar en Washington. Su designación coincidió con la visita de Javier Milei a las Naciones Unidas, donde el líder argentino recibió respaldo respecto a su gestión económica.