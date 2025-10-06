Villaverde se mantiene firme en su candidatura pese a los pedidos de baja

La diputada provincial Lorena Villaverde ratificó su candidatura a senadora nacional por La Libertad Avanza en Río Negro, pese a los pedidos públicos de sectores del PRO y de Primero Río Negro para que Javier Milei reconsidere su postulación. La dirigente libertaria se mantiene firme en su decisión y respondió a las críticas a través de sus redes sociales, donde compartió el código de verificación de su certificado de antecedentes penales y acusó al kirchnerismo de difundir información falsa.

El pedido de baja fue impulsado por referentes de los espacios aliados, quienes manifestaron preocupación por las repercusiones judiciales y mediáticas que rodean a Villaverde, en el contexto de las investigaciones que involucran a empresarios vinculados a su entorno. Sin embargo, desde el entorno de la candidata aseguran que no existen causas penales en curso y que se trata de una operación política para debilitar la lista libertaria en Río Negro.

“¿Te acordás cuando demostré en el recinto que no tengo antecedentes?”, escribió Villaverde en su cuenta oficial. “El kirchnerismo, como siempre, salió rápidamente a operar y a mentir con fake news sobre la veracidad del certificado. Te dejo el código para que lo verifiques vos mismo”, agregó, en referencia al documento emitido por el Registro Nacional de Reincidencia. La publicación fue acompañada por mensajes de apoyo de militantes libertarios y cuestionamientos a los sectores que impulsan su reemplazo.

La controversia se da en un contexto de tensión interna entre los espacios que integran la alianza nacional de La Libertad Avanza, especialmente en provincias donde las candidaturas fueron definidas sin consenso territorial. En Río Negro, el armado electoral generó fricciones entre dirigentes locales y nacionales, y el caso Villaverde se convirtió en uno de los focos de conflicto más visibles.

Desde el entorno de la candidata aseguran que continuará con su campaña y que no hay motivos legales ni políticos para dar marcha atrás. “Lorena no tiene causas penales, no está imputada y no hay ninguna resolución judicial que la inhabilite. Lo demás es ruido político”, señalaron.

El legislador y candidato a senador, Juan Martin, del espacio PRO Río Negro, justificó su reclamo diciendo que “Villaverde tiene vínculos con la misma asociación ilícita que hizo resignar su candidatura a Espert, su nombre aparece mencionado cada vez que se habla del caso”. “Si con todo esto no renuncia, demuestra que es una inmoral”, indicó.

“Está pasando todo lo que advertimos cuando decidimos no ir en alianza con esta gente”, planteó Juan Martin. “En ese momento dijimos que no nos íbamos a juntar con delincuentes y por suerte no lo hicimos, porque de esta manera les dimos a los rionegrinos una opción para apoyar el cambio con candidatos que pueden mostrar una ficha limpia”, concluyó.