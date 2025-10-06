El próximo 11 de octubre, el Parque de la Ciudad en Buenos Aires será escenario de Creamfields Argentina, el festival de música electrónica más importante a nivel mundial. La edición 2024 contará con la presencia de David Guetta, uno de los DJs y productores más exitosos de las últimas décadas, reconocido por haber vendido más de 40 millones de discos y ser el artista más escuchado en Spotify a nivel global.

David Guetta ofrecerá un set con sus mayores éxitos, reafirmando su estatus como DJ número uno del mundo. Junto a él, se presentarán otros 20 referentes internacionales del género, entre los que destacan Armin Van Buuren, Claptone y Miss Monique, artistas que representan diversas vertientes de la música electrónica.

Armin Van Buuren, cinco veces número uno según DJ Mag y cofundador de Armada Music, es conocido por su fusión de house y trance progresivo. Miss Monique, destacada en el melodic house y con colaboraciones con Guetta y Robbie Williams, es una figura prominente a nivel global. Claptone, el dúo alemán famoso por sus máscaras doradas, se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del deep house mundial.

Los artistas confirmados a Creamfields Argentina

ARGY, Arodes, Becky Hill, Ben Klock, Cassian, Chris Liebing, Coco & Breezy, Francesco del Garda, KAS:ST, Mathame, Mind Against, Olympe, Sol Ortega, Solardo, VTSS y Yotto.

El griego ARGY, uno de los más influyentes en la electrónica actual, combina emoción humana con inteligencia artificial en sus shows inmersivos. Ben Klock, referente del techno y residente del club Berghain en Berlín desde 2005, es reconocido por sus sets intensos y narrativos.

Las gemelas afrolatinas Coco & Breezy aportan una fusión única de house, R&B y ritmos afrolatinos, habiendo colaborado con el legendario Prince. Mathame, dúo italiano de melodic techno formado por los hermanos Giovanelli, ha destacado con su estilo cinematográfico y emotivo, y lanzó en 2023 su álbum debut Meme.

Sol Ortega es una destacada DJ y productora argentina con proyección internacional tras participar en Boiler Room y festivales en Europa, Sudamérica y Asia. Por su parte, Cassian, ganador de un Grammy, es un referente australiano del melodic house y techno, con más de 200 millones de reproducciones y presentaciones en eventos como Coachella y Tomorrowland.

Mind Against, dúo italiano radicado en Lisboa, combina IDM, house y techno para crear una propuesta melódica y psicodélica de vanguardia. Solardo, dúo británico, es conocido por redefinir el house y techno con producciones que lideran listas y shows multitudinarios en todo el mundo.

Arodes, DJ y productor español, es una promesa consolidada con un sonido melódico respaldado por artistas como Black Coffee y Pete Tong, quien lo nombró “Future Star”. En 2024 fundó su sello Unreleased Records y se presentó en escenarios como Tomorrowland e Ushuaïa Ibiza.

Chris Liebing, con más de 30 años de trayectoria, es un referente del techno alemán y fundador del sello CLR. Ha colaborado con artistas como Charlotte De Witte y Depeche Mode, consolidando su rol de embajador global del género.

Francesco Del Garda aporta una mezcla distintiva de funk, techno y groovy house, mientras que VTSS, productora y DJ polaca, sobresale por su energía y versatilidad en la escena internacional.

La cantante británica Becky Hill, con más de 10 mil millones de reproducciones y ganadora de dos premios BRIT, se destaca en la música dance y ha colaborado con Guetta y otros artistas. KAS:ST, DJ y productor melódico, es reconocido por su sonido atmosférico y presentaciones en festivales como Tomorrowland y Sonar.

David Guetta y estrellas internacionales en Creamfields Argentina.

Olympe, DJ italiana, combina EDM y melodic techno, habiéndose posicionado en eventos de alto perfil como Tomorrowland y Afterlife. Yotto, desde Helsinki, es fundador del sello Odd One Out y referente del house melódico y techno, con más de 5 millones de reproducciones en pocas semanas tras el lanzamiento de su segundo álbum Growth en 2023.

El lineup de Creamfields Argentina promete una experiencia musical diversa y de primer nivel, consolidando al festival como una cita imperdible para los amantes de la música electrónica en Latinoamérica.