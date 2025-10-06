¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 06 de Octubre
Festival de electrónica

David Guetta y 20 estrellas internacionales se reúnen en Creamfields Argentina 2024

El festival de música electrónica más grande del mundo vuelve al Parque de la Ciudad de Buenos Aires el 11 de octubre con un lineup de lujo que incluye a Armin Van Buuren, Claptone y Miss Monique, entre otros referentes globales.

Por Redacción

Lunes, 06 de octubre de 2025 a las 11:41
David Guetta y estrellas internacionales en Creamfields Argentina.

El próximo 11 de octubre, el Parque de la Ciudad en Buenos Aires será escenario de Creamfields Argentina, el festival de música electrónica más importante a nivel mundial. La edición 2024 contará con la presencia de David Guetta, uno de los DJs y productores más exitosos de las últimas décadas, reconocido por haber vendido más de 40 millones de discos y ser el artista más escuchado en Spotify a nivel global.

David Guetta ofrecerá un set con sus mayores éxitos, reafirmando su estatus como DJ número uno del mundo. Junto a él, se presentarán otros 20 referentes internacionales del género, entre los que destacan Armin Van Buuren, Claptone y Miss Monique, artistas que representan diversas vertientes de la música electrónica.

Armin Van Buuren, cinco veces número uno según DJ Mag y cofundador de Armada Music, es conocido por su fusión de house y trance progresivo. Miss Monique, destacada en el melodic house y con colaboraciones con Guetta y Robbie Williams, es una figura prominente a nivel global. Claptone, el dúo alemán famoso por sus máscaras doradas, se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del deep house mundial.

Los artistas confirmados a Creamfields Argentina

ARGY, Arodes, Becky Hill, Ben Klock, Cassian, Chris Liebing, Coco & Breezy, Francesco del Garda, KAS:ST, Mathame, Mind Against, Olympe, Sol Ortega, Solardo, VTSS y Yotto.

El griego ARGY, uno de los más influyentes en la electrónica actual, combina emoción humana con inteligencia artificial en sus shows inmersivos. Ben Klock, referente del techno y residente del club Berghain en Berlín desde 2005, es reconocido por sus sets intensos y narrativos.

Las gemelas afrolatinas Coco & Breezy aportan una fusión única de house, R&B y ritmos afrolatinos, habiendo colaborado con el legendario Prince. Mathame, dúo italiano de melodic techno formado por los hermanos Giovanelli, ha destacado con su estilo cinematográfico y emotivo, y lanzó en 2023 su álbum debut Meme.

Sol Ortega es una destacada DJ y productora argentina con proyección internacional tras participar en Boiler Room y festivales en Europa, Sudamérica y Asia. Por su parte, Cassian, ganador de un Grammy, es un referente australiano del melodic house y techno, con más de 200 millones de reproducciones y presentaciones en eventos como Coachella y Tomorrowland.

Mind Against, dúo italiano radicado en Lisboa, combina IDM, house y techno para crear una propuesta melódica y psicodélica de vanguardia. Solardo, dúo británico, es conocido por redefinir el house y techno con producciones que lideran listas y shows multitudinarios en todo el mundo.

Arodes, DJ y productor español, es una promesa consolidada con un sonido melódico respaldado por artistas como Black Coffee y Pete Tong, quien lo nombró “Future Star”. En 2024 fundó su sello Unreleased Records y se presentó en escenarios como Tomorrowland e Ushuaïa Ibiza.

Chris Liebing, con más de 30 años de trayectoria, es un referente del techno alemán y fundador del sello CLR. Ha colaborado con artistas como Charlotte De Witte y Depeche Mode, consolidando su rol de embajador global del género.

Francesco Del Garda aporta una mezcla distintiva de funk, techno y groovy house, mientras que VTSS, productora y DJ polaca, sobresale por su energía y versatilidad en la escena internacional.

La cantante británica Becky Hill, con más de 10 mil millones de reproducciones y ganadora de dos premios BRIT, se destaca en la música dance y ha colaborado con Guetta y otros artistas. KAS:ST, DJ y productor melódico, es reconocido por su sonido atmosférico y presentaciones en festivales como Tomorrowland y Sonar.

Olympe, DJ italiana, combina EDM y melodic techno, habiéndose posicionado en eventos de alto perfil como Tomorrowland y Afterlife. Yotto, desde Helsinki, es fundador del sello Odd One Out y referente del house melódico y techno, con más de 5 millones de reproducciones en pocas semanas tras el lanzamiento de su segundo álbum Growth en 2023.

El lineup de Creamfields Argentina promete una experiencia musical diversa y de primer nivel, consolidando al festival como una cita imperdible para los amantes de la música electrónica en Latinoamérica.

