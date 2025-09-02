Gran actuación de pilotos zonales en el Rally Raid de San Juan

Se corrió en San Juan una nueva fecha del campeonato Argentino de Rally Raid, competencia que reunió a los mejores pilotos del país, sumando a competidores de Colombia, Uruguay y Chile. Con un clima cambiante, el neuquino Santiago Rostan dio presente en Motos, recibiendo el reconocimiento por ser uno de los pilotos Dakar presentes.

Bajo una intensa nevada, la competencia mostró tres etapas con modificaciones por lo climático, y un esfuerzo extra por parte de los pilotos, tanto en motos como en autos, que utilizaron la fecha como preparativo de cara al Rally de Marruecos, cita donde el neuquino Santiago Rostan dirá presente nuevamente, luego de su positiva presentación en el 2024.

Rostan, que está en proceso de adaptación a una nueva moto de Fatic Argentina, tuvo la primera etapa de prólogo, terminó 4to en la segunda etapa y tercero en la última que fue bajo nieve y lluvia. “La moto anda muy bien, está desarrollada sobre lo viejo de las motos de Rally”.

a 00:53:38 del ganador y 4 de 20 pilotos en la categoría

En la previa, recibió el reconocimiento por el público por ser uno de los pilotos Dakar que representaron a la Argentina “Que te traten como una persona especial es muy lindo” dijo el piloto en Grito Sagrado, programa que se emite en AM550 de 18 a 20hs; agregando además que “Ser piloto oficial de una marca, y correr dos Dakar, es muy importante para la familia. Tener la moto propia de la marca y ajora tenemos que hacer lo mejor posible porque nos testean”

Ahora siguen los preparativos de cara al Rally de Marruecos, competencia donde hizo una gran actuación en el 2024. “Estamos hablando con los sponsor porque son costos altísimos, por ahora tenemos el sí de todos y agradecidos a ellos por la mano que nos dan”.

1° Luciano Benavides (Salta) – 3h58m29s 2° Benjamín Pascual (Villa Dolores) – a 33m03s 3° Jeremías Pascual (Villa Dolores) – a 59m02s., el podio

En otras categorías, en cuatriciclos, el oriundo de Cipolletti Isidro Fernández quedó en la primera colocación con un registro de 6h 09m 29s, aventajando al santiagueño José Faule y Santino Camacho de Córdoba.

En UTV T4.1, la dupla neuquina Gastón Salazar- Esteban López se quedó con el segundo puesto del podio, por detrás de la dupla de Córdoba Jeremías Ferioli- Gonzalo Rinaldi, y por delante de Gustavo Gallegos- Pachu Arrieta (Bahía Blanca)

