EL representante neuquino Emilio Mansilla obtuvo un su octavo título en el Mundial de Powerlifting que se realizó en el Balneario Camboriú, Santa Catarina, Brasil.

En la gran cita, el representante neuquino compitió con atletas de Eslovenia, Canadá e Irlanda. Del evento participaron alrededor de 1.200 atletas de todo el mundo. La Federación Brasileña de Powerlifting, en conjunto con la Federación Internacional GPC fueron los organizadores del certamen.

En esta oportunidad, Mansilla venció en las pruebas de Sentadilla Equipado (320 kg.) y Despegue Equipado (310 kg.). Además, fue subcampeón en Power Lifting RAW (785 kg.), haciendo un total de 1415 kilos.

El deportista neuquino es miembro de la Asociación de Levantamiento de Pesas de Neuquén. El powerlifting o levantamiento de potencia es una disciplina deportiva que consiste en alzar la mayor cantidad de peso posible en tres movimientos específicos: sentadilla, press de banco y levantamiento de peso muerto.

“La preparación fue muy dura. Uno no es profesional de esta actividad. Luego de trabajar y ocuparme de la familia y de las cuestiones cotidianas, recién llega el momento de entrenar. Hace 21 años que practico este deporte y estoy más que feliz con este octavo título mundial”, señaló

Anteriormente, Mansilla se había consagrado en siete citas mundialistas: Argentina 2014, República Checa 2017, Hungría 2018, Alemania 2019, Inglaterra 2021, Alemania 2022 y en Grecia, el año pasado.

Ahora se viene el Campeonato Mundial Testeado de la IPL (International Powerlifting League), que se desarrollará en Wolverhampton, Inglaterra, entre el 18 y el 21 de noviembre.

Más neuquinos en Brasil

El Campeonato disputado en Camboriú contó con la participación de otro representante de la provincia. Daniel Ramírez ganó en la categoría máster 1 hasta 67,5 kg. Se quedó con el primer lugar en powerlifting (545 kg total), en fuerza en banco (135 kg) y en despegue (220 kg). De esa manera llegó a su quinto título internacional.

Además, Fabio Payalef compitió en la categoría Open hasta 125 kg sumando un quinto puesto en Powerlifting y subcampeonato en despegue.