Personal de la División Recaptura de Evadidos concretó en las últimas horas un importante procedimiento, en el marco de una investigación judicial tramitada en la provincia de San Juan. El operativo culminó con la detención de una persona que registraba pedido de captura y detención vigente.

La intervención se llevó adelante tras un pedido formal de la Justicia sanjuanina, y tras realizar tareas de observación y seguimiento en un domicilio ubicado en el sector este de Neuquén, los efectivos lograron localizar y aprehender al investigado.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial especializada, quedando a disposición de la Justicia.

Desde la fiscalía interviniente de la provincia de San Juan se informó que se iniciaron de manera inmediata las gestiones para su extradición, a fin de que la persona detenida sea puesto a disposición del tribunal correspondiente.

Finalmente, se dio intervención a la Oficina Judicial de Exhortos, que dispuso la notificación formal de la detención. Mientras tanto quedará detenido en una unidad carcelaria, donde permanecerá hasta que se concrete su traslado a la provincia que pidió la captura.

Destacaron que este procedimiento pone de manifiesto el compromiso, la eficacia y la articulación interprovincial de las fuerzas de seguridad, fortaleciendo el accionar judicial y garantizando el cumplimiento de las medidas dispuestas por la Justicia.