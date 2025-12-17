La Fórmula 1 pisa fuerte en la Argentina. El McLaren campeón del mundo llegó al país y ya puede verse de cerca gracias a una propuesta que combina exhibición, tecnología y adrenalina. Se trata de una réplica oficial del monoplaza que se consagró en la temporada 2025, protagonista de un tour impulsado por Mastercard y el Banco Nación.

La experiencia fue presentada este miércoles 17 de diciembre en la Casa Central del Banco Nación, frente a Plaza de Mayo, punto de partida de un recorrido que también llegará a Mar del Plata. Allí, el público pudo observar el showcar a escala real, recorrer espacios temáticos, tomarse fotografías y subirse a simuladores de última generación que recrean las exigencias y sensaciones de manejar un auto de Fórmula 1.

El vehículo expuesto reproduce con precisión el McLaren con el que Lando Norris alcanzó el título mundial en un cierre electrizante, en el que superó a Max Verstappen por apenas dos puntos. Aunque no se trata del chasis de carrera, la réplica conserva cada rasgo distintivo del auto original: el inconfundible naranja con negro mate, la fibra de carbono a la vista y los neumáticos Pirelli.

La llegada del McLaren campeón no solo representa un atractivo para los fanáticos locales, sino también un símbolo del regreso de la escudería británica a lo más alto. En 2025, McLaren volvió a celebrar un campeonato de pilotos y el título de Constructores, logros que no conseguía desde 2008 y que marcaron un nuevo capítulo en su historia.

En medio del renovado furor por la Fórmula 1 en el país, la presencia del auto campeón refuerza el vínculo entre la máxima categoría del automovilismo y el público argentino, que podrá vivir de cerca una experiencia que, hasta hace poco, parecía reservada solo para los grandes circuitos del mundo.