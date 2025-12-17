¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 17 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Violencia desatada

Golpeó a su ex, a su hermana, enfrentó a la Policía y terminó preso

La noche en un domicilio particular se convirtió en un campo de batalla: un hombre atacó a su ex pareja, a su propia hermana y hasta a los efectivos policiales que intentaron frenarlo. Con un cuchillo en la mano y una orden judicial incumplida, el episodio terminó con prisión preventiva.

Por Redacción

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 19:34
PUBLICIDAD
De la violencia doméstica al enfrentamiento con la Policía: un cóctel que terminó en prisión preventiva.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre que, en cuestión de minutos, convirtió una noche común en un verdadero estallido de violencia. Según la acusación, alrededor de las 21:30 horas golpeó brutalmente a su ex pareja, provocándole lesiones leves. No conforme, también agredió a su hermana y cuando la Policía intentó intervenir, respondió con golpes y llegó a blandir un cuchillo.

El cuadro se agrava, el imputado tenía vigente una prohibición de acercamiento y contacto respecto de su ex pareja y del domicilio de esta. La desobediencia judicial se sumó a la lista de delitos que hoy lo colocan en el banquillo: lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género, desobediencia judicial, lesiones leves contra su hermana y atentado a la autoridad agravado por el uso de un arma.

La Fiscalía presentó pruebas contundentes: actas policiales, denuncias de las dos mujeres víctimas y el relato del procedimiento. Con esos elementos pidió la prisión preventiva, argumentando que el hombre ya había incumplido medidas cautelares y que su libertad representaba un riesgo para el avance de la investigación.

La Defensa intentó frenar la medida proponiendo alternativas más “livianas”: dispositivos duales y nuevas prohibiciones de acercamiento. Pero el juez de Garantías no dudó, ordenó la prisión preventiva, priorizando la protección de las víctimas y el resguardo del proceso.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD